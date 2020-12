Mâu thuẫn sau tiệc cưới, nhóm côn đồ chặn đầu ô tô 16 chỗ truy sát nhiều người ngay trên đường

Thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này hiện đang chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự, cơ động, cảnh sát 113 phối hợp cùng công an TP. Long Xuyên, huyện Thoại Sơn truy bắt hai nhóm thanh niên gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra vào trưa và chiều 5/12 trên địa bàn tỉnh.

Trước đó vào ngày 5/12, tài xế Bùi Quốc Quân (SN 1989, trú tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) điều khiển xe ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 61B-016.46 chở theo 9 thanh niên khác từ Bình Dương đến thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn) dự đám cưới người bạn.

Hiện trường vụ hỗn chiến xảy ra ngay trên tuyến Quốc lộ 91 vào chiều ngày 5/12. Ảnh: Tiến Tầm/Vietnamnet

Trong lúc dự tiệc, nhóm này đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Trần Minh Triết (SN 1984) và Nguyễn Hoàng Tân (SN 1986) cùng trú tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn.

Đến khoảng 15h cùng ngày, Quân điều khiển xe ô tô chở cả nhóm đến khu vực tổ 11, ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập để đánh nhau với nhóm của Triết và Tân.

Trong lúc đánh nhau, hai nhóm có cầm mã tấu, súng (chưa xác định được loại súng). Triết bị nhóm đối thủ chém vỡ sọ, còn Tân bị chém 2 nhát. Cả hai được đưa vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang để cấp cứu.

Sau khi gây án, các đối tượng liền lên xe Quân để quay trở về Bình Dương. Tuy nhiên nhóm đối tượng trong Thoại Sơn đã điện thoại cầu cứu một số “anh em xã hội” ngoài TP. Long Xuyên.

Đến 16h cùng ngày, khi ô tô do Quân cầm lái lưu thông trên tuyến Quốc lộ 91 đoạn qua khu vực phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên thì bị nhóm 9 thanh niên đi trên 5 xe máy truy đuổi, chặn lại.

Các đối tượng này sau đó đã đập vỡ kiếng xe rồi đâm, chém khiến 6 người bên nhóm của Quân bị thương. Những người này đã chạy đến một bệnh viện gần đó để điều trị và bị lực lượng công an tạm giữ để điều tra.

Những người đi trên xe 16 chỗ bị thương sau vụ hỗn chiến. Ảnh: Báo Công lý

Trong nhóm 9 người chặn đầu ô tô 16 chỗ để truy sát thì cơ quan công an xác định, có những nghi can là đàn em của đối tượng từng hoạt động băng nhóm trên địa bàn TP. Long Xuyên.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ 10 người có liên quan đến vụ hỗn chiến kinh hoàng này, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại để xử theo đúng quy định của pháp luật.

