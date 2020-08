Mâu thuẫn ở quán karaoke, 9X đánh chết người bằng điếu cày

Theo hồ sơ vụ án, vụ việc xảy ra vào 21h ngày 27/7 tại quán karaoke Thảo Nguyên (thôn Tân Yên, xã Yên Than, huyện Tiên Yên).

Ninh mâu thuẫn với anh Đ.V.T (SN 1969, trú thôn Tài Thán, xã Yên Than) nên đã lấy điếu cày hút thuốc lào đập vào vùng đầu, dùng tay chân đấm đá vào vùng mặt và người anh T.

Đối tượng Hoàng Văn Ninh

Khi thấy anh T nằm bất tỉnh, Ninh cùng nhóm bạn bỏ sang quán karaoke Hồng Trà (xã Hải Lạng) để hát tiếp. Anh T được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Yên phối hợp với các đơn vị chức năng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc; ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ninh về hành vi cố ý gây thương tích.

Vụ việc được chuyển lên Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra. Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Ninh về tội giết người.

Tác giả: Phạm Công

Nguồn tin: Báo VietNamNet