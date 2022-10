Mặt đường quốc lộ bị xé toang, kéo đổ cả máy xúc

Quốc lộ 7 từ thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đi cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã bị sụt lún khá nghiêm trọng sau đợt mưa lũ đầu tháng 10 vừa qua (Ảnh: Nguyễn Duy).

Một đoạn trên quốc lộ 7 (bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn) bị nứt nẻ về phía ta-luy âm, kéo dài hơn 10m, sâu khoảng 50cm, có đoạn rộng 20cm.

Theo người dân bản Noọng Dẻ, đường bị sụt lún xảy ra trong đợt mưa lũ vừa qua.

Đoạn đường này đã bị sụt lún nghiêm trọng và ảnh hưởng tới các hộ dân ở phía trên. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm khắc phục sự cố này", một người dân bản Noọng Dẻ cho biết.

Quốc lộ bị xé toang, kéo đổ cả máy múc (Video: Nguyễn Duy).

Ông Nguyễn Xuân Lương, Hạt trưởng Hạt quản lý đường bộ huyện Kỳ Sơn cho biết, công tác khắc phục đang được triển khai.

"Do đợt mưa lũ vừa qua đã làm cho nền đường yếu nên có nhiều khả năng dẫn đến sụt lún. Có những điểm sụt lún trên quốc lộ 7 sâu hơn 1m và rất nguy hiểm. Hiện chúng tôi đã cho xử lý tạm thời các chỗ sụt lún để xe cộ đi lại", ông Lương nói.

Cũng theo ông Lương, hiện các đoạn bị sụt lún trên quốc lộ 7 chỉ mới thông xe được một vệt. "Hiện nay chúng tôi đã thông xe được một vệt đường, dành cho xe nhỏ đi. Đối với xe to, dài thì không thể đi được vì rất nguy hiểm", ông Lương cho biết thêm.

Sụt lún tại Km219 trên quốc lộ 7, đoạn qua bản Khánh Thành, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn kéo đổ cả máy xúc.

Quốc lộ 7 tại Km219 bị sụt lún có đoạn sâu hơn 1m, kéo dài 30m.

"Hiện tại chúng tôi đang thiết kế để trình cấp có thẩm quyền chấp thuận, tùy theo đoạn đường bị hư hỏng và địa hình vị trí bị sụt lún thì có cách xử lý khác nhau", lãnh đạo Chi cục Quản lý đường bộ 2.2, Cục Quản lý đường bộ 2 - Tổng cục Đường bộ Việt Nam - cho biết.

Lãnh đạo Chi cục Quản lý đường bộ 2.2 cho biết thêm, trên tuyến quốc lộ 7 từ thị trấn Mường Xén lên cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đi sang nước bạn Lào có ít nhất 12 điểm sạt lở lớn và rất nguy hiểm.

Hầu hết các điểm sạt lở đều xuất hiện sau đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

