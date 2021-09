Màn đánh ghen rùm beng ở trung tâm thương mại, cô gái dùng cả cốc nước “đập thẳng mặt” kẻ thứ ba sau lời nói ngông cuồng!

Những câu chuyện đánh ghen bao giờ cũng gây được sự chú ý lớn của tất cả mọi người. Đây là một cách thức giải quyết vấn đề nhiều cô gái chọn khi phát hiện bạn trai ngoại tình.

Mới đây một cô nàng kể lại câu chuyện cùng bạn mình đánh ghen. Địa điểm của sự việc là ở một trung tâm thương mại.

Để dễ hiểu hơn, chúng ta quy ước các nhân vật như sau: Người kể chuyện: Ngà. Cô bạn thân: Linh. Anh bạn trai: Quân. Ả tiểu tam.

Đi chơi vô tình gặp người yêu dạo trung tâm thương mại

Theo đó, một ngày đẹp trời, Ngà và Linh cùng đi trung tâm thương mại chơi và chuẩn bị ăn uống. Trong khi cô bạn Linh đứng xếp hàng thì Ngà ở bên ngoài và cuối cùng phát hiện Quân - bạn gái Linh đang đi với một cô gái khác.

“Mình chưa dám nói cho nó nghe nên hỏi nó là: ‘Bồ mày giờ này đi làm hả?’. Nó mới nói: ‘Ủa bồ tao mày hỏi làm chi vậy?’. Bình thường mình không hay hỏi về bồ nó. Mình vẫn hỏi tiếp thì con bạn đáp là giờ này người yêu vẫn đi làm, 9 giờ mới về. Ngày nào cũng vậy, nhiều hôm nghỉ mà nghỉ đi chơi với tao.

Mình bảo: ‘Giờ bồ mày ở đây chắc mắc cười lắm ha’. Con bạn đáp: ‘Nó mà ở đây giờ này tao đập luôn”, Ngà kể.

Cô gái kể chuyện chứng kiến bạn đánh ghen.

Tiếp đó cả hai lấy nước và định lên nhà hàng để ăn. Sau đó Ngà bảo Linh bình tĩnh rồi bắt đầu kể chuyện vừa nhìn thấy Quân đi với một cô gái tóc ngắn.

Nghe xong, Linh tức giận tột cùng rồi quay lại kiếm thì phát hiện đúng là anh chàng người yêu đang đi chơi tung tăng với cô gái khác.

“Lúc đó mình đeo cái túi nhỏ, con bạn nó lấy cái túi rồi tiến đến quất vào người con nhỏ kia. Con bé kia hoảng sợ, kiểu bị bất ngờ. Lúc đó, mình cũng sợ con bé kia không biết là người đi với nó có bạn gái rồi. Nó cũng bị lừa thì sao. Lúc đó bạn mình cứ cầm cái túi quất. Bạn mình quay qua hỏi con nhỏ: ‘Mày biết thằng này là ai không?’. Ai dè con nhỏ nói: ‘Bồ mày phải không”, Ngà kể tiếp.

Chính câu nói ngông cuồng của tiểu tam khiến cho Linh điên tiết tột cùng. Những tưởng cô gái không biết mình làm người thứ ba. Ai ngờ chính cô ta biết nhưng vẫn thoải mái đi chơi bời riêng với nhau như vậy. Cô ta cũng chẳng có chút xíu gì là hối lỗi sau tất cả mọi chuyện.

Màn đánh ghen đến đỉnh điểm

Ngà tiếp tục: “Sẵn trên bàn có 2 ly nước, con bạn cầm ly nước lên, đập ly nước vào mặt con nhỏ luôn. Bạn mình còn tháo đôi sandal nó quất con nhỏ đó. Con bé nó té ghế luôn. Mình chạy vào can. Mọi người xung quanh cũng đứng nhìn chứ không ai dám can luôn vì cơn điên của bạn mình lên đến đỉnh điểm”.

Tình cảnh lúc ấy gay cấn như vậy nhưng nhân vật bạn trai vẫn chỉ dám đứng nhìn. Thậm chí, anh ta còn có ý định chạy trốn.

Diễn biến tiếp theo của câu chuyện, mời mọi người nghe ở clip sau:

Your browser does not support the video tag.

Cô gái kể chuyện đánh ghen

Sau khi chia tay anh bạn trai ngoại tình này, cô gái đã kiếm được một nhân vật người yêu khác tuyệt vời hơn, giàu có hơn quá nhiều. Và có lẽ, câu chuyện đánh ghen năm nào vẫn là một ký ức khó quên trong hành trình yêu đương của cô gái trẻ.

Nhiều dân mạng đã đưa ra ý kiến khác nhau dưới phần bình luận như sau:

"Thật ra vào tình huống đó chẳng ai giữ được bình tĩnh. Tuy nhiên đánh ghen thì cũng chẳng phải phương thức tốt nhất giải quyết chuyện mâu thuẫn. Như mình thì ngay lập tức mình chia tay luôn, đánh làm gì cho đau tay lại gây sự chú ý".

"Trong tình huống hai cô nàng xâu xé nhau nhưng anh bạn trai chỉ đứng nhìn cũng đủ chứng tỏ nhân cách hắn ta ra sao rồi. Cũng may cô nàng phát hiện ra rồi bỏ sớm kẻo phí đi tháng năm cuộc đời. Nhưng dù sao đi chăng nữa đánh ghen cũng không nên được hoan nghênh đâu".

Đánh ghen là một chủ đề gây được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, vấn đề chính trong hoàn cảnh đó cần xử lý đến từ nhân vật bạn trai của mình chứ không phải ả tiểu tam. Hi vọng rằng, tất cả mọi người hãy giữ được sự tỉnh táo và bình tĩnh khi đối mặt với vấn đề khó nhằn này trong cuộc sống!

Tác giả: An Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc