Mặc tin đồn bị đánh vì trốn nợ, Vũ Khắc Tiệp vẫn vui vẻ chụp ảnh cùng bạn

Mặc tin đồn bị đánh vì trốn nợ, Vũ Khắc Tiệp vẫn vui vẻ chụp ảnh

Hơn 2 ngày sau khi lên tiếng đính chính hình ảnh mặt be bét máu nghi là trốn nợ đã có từ rất lâu (thời còn nông nổi) thì mới đây Vũ Khắc Tiệp tiếp tục gây xôn xao khi bị lộ thêm nhiều hình ảnh tại đồn công an. Vẫn gương mặt be bét máu, bộ trang phục với chiếc áo sơ mi cộc màu xanh, quần sooc không lẫn đi đâu được so với hình ảnh vừa được khui ra trước đó. Trong bức hình có thể thấy ông bầu Venus dù đã cố tình lấy tay che mặt nhưng vẫn không khó để đông đảo khán giả có thể nhận ra.

Không chỉ vậy, netizen còn phát hiện đôi giày Vũ Khắc Tiệp đi trong bức hình là hot trend mới không thể đã có từ rất lâu như anh từng lên tiếng đính chính. Hiện tại, Vũ Khắc Tiệp vẫn giữ im lặng trước loạt hình ảnh mới bị lộ này.

Thay vào đó, Vũ Khắc Tiệp đăng ảnh chụp cùng bạn tại bãi biển ở Phú Quốc. Vũ Khắc Tiệp viết thêm: "Có một hoàng hôn đẹp như Phú Quốc ...Bạn mình mặc bộ đồ đẹp quá Quách Ngọc Ngoan".

Tác giả: Liên Khải

Nguồn tin: Doisongplus.vn