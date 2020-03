Lương Bằng Quang lên tiếng về tấm hình Ngân 98 cầm biển nhận dương tính với ma túy

Lương Bằng Quang lên tiếng tấm hình Ngân 98 cầm biển nhận dương tính với ma túy

Công an TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh sáng nay cho biết trên Zing vừa yêu cầu quán bar Holday Club (địa chỉ tại phường 4, TP Tây Ninh) tạm ngưng hoạt động do có nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời, công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối với hàng chục khách dương tính với ma túy.

Trước đó, rạng sáng 6/3, Công an TP Tây Ninh kiểm tra hành chính quán bar Holiday Club, nằm trên đường Cách mạng tháng Tám, do bà Hà Thị Mộng Huyền (33 tuổi) làm quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục người đang quay cuồng trong tiếng nhạc. Qua test nhanh, có 45 người dương tính với chất ma tuý. Công an thu giữ tại hiện trường gồm 24 bộ dụng cụ hút shisa, 2 bịch ma túy cùng một số đồ dùng liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Đáng chú ý, trong số 45 người nói trên, có “hot girl” Ngân 98 cũng được xác định dương tính với chất ma túy. Sau khi lấy lời khai tại cơ quan công an, Ngân 98 và những người còn lại đã được về nhà để chờ xử lý theo quy định.

Chia sẻ với PV, trước hình ảnh Ngân 98 cầm tấm bảng ghi rõ họ tên, Lương Bằng Quang, bạn trai của Ngân 98 đã lên tiếng. "Sau khi trở về nhà, Ngân khẳng định với tôi không có sử dụng bất kỳ chất kích thích nào. Khi bị bắt, Ngân chẳng những không được đặt cách gì mà còn bị chăm chọc và chụp hình tứ bề, y như một người phạm tội tệ nạn xã hội.

Người thân tin Ngân, fan của Ngân vẫn tin Ngân và riêng tôi hiểu rõ Ngân nhất là tuyệt đối không dùng đến chất ma tuý", Lương Bằng Quang. Nhạc sĩ cũng cho biết, anh và Ngân không tin và kết quả xét nghiệm của công an, nếu ai có hình ảnh giấy xét nghiệm ma tuý dương tính của cô Ngân 98 xin hãy gửi cho anh.

Trong khi đó, trước vụ việc lùm xùm này, Ngân 98 cho biết cô đang bận đi show và đi du lịch luôn nên không có thời gian trả lời từng người". Theo cô sự việc mọi người từ từ sẽ rõ.

