Lùi ô tô bất cẩn, nữ tài xế tông trúng nhóm người đang ngồi trên vỉa hè

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 10/9, tại một tuyến đường ở thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một nhóm người đang ngồi trò chuyện trên đường thì bất ngờ bị chiếc xe SUV do tài xế nữ 44 tuổi điều khiển lùi trúng. Va chạm xảy ra khiến 4 người văng xuống đường bị thương nặng, nhiều ô tô, xe máy hư hỏng. Nguyên nhân vụ việc đang được cảnh sát địa phương điều tra.

Trước đó, vào ngày 20/4, một vụ tai nạn vì kéo nhầm số lùi cũng xảy ra tại một ngã tư ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Theo đó, một nữ tài xế điều khiển chiếc ô tô màu đen chạy trên đường đã bất ngờ tông ngã một chiếc xe tay ga. Do hoảng loạn, nữ tài xế đã mở cửa rồi ngã nhào khỏi xe. Trong khi đó chiếc xe vẫn đang chạy trên phố.

Lúc này, một cảnh sát đã nhanh trí nhảy lên ô tô rồi dừng chiếc xe lại. Nhờ phản ứng kịp thời của nam cảnh sát nên không xảy ra thêm sự cố đáng tiếc nào. Rất may là không có ai bị thương trong vụ tai nạn.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn