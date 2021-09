Lừa đảo đa cấp tấn công tân sinh viên: Trường học tăng cường cảnh báo

ThS Đặng Kiên Cường - Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM - nhìn nhận, để hạn chế tình trạng tân sinh viên rơi vào bẫy lừa đảo đa cấp, bẫy việc làm thêm, việc quan trọng nhất trong tuần sinh hoạt đầu khóa là giúp các em hiểu rõ về các mánh khóe, thủ thuật chiêu dụ, lừa đảo để tránh xa. Ngoài ra, trường phối hợp với công an (TP Thủ Đức, tỉnh Bình Dương) trong việc tuyên truyền, nói chuyện với sinh viên. Việc chia sẻ thông tin giữa nhà trường và công an, theo các biên bản ký kết thực hiện an ninh trật tự… giúp nhà trường chủ động nắm bắt nguồn tin.