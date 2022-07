Lửa bao trùm kho đạn Nga ở Kharkov sau trận pháo kích dữ dội của Ukraine

Your browser does not support the video tag.

Lửa bao trùm kho đạn Nga ở Kharkov sau đòn tập kích của Ukraine

Trong một thông báo được đưa ra hôm 26/7, Văn phòng Thông tin Chiến lược thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố: "Quân đội Ukraine đã tập kích vào các mục tiêu quân sự của Nga ở khu vực Kharkov, một kho đạn lớn cùng nhiều binh sĩ của đối phương đã bị loại khỏi vòng chiến đấu".

Một đoạn video được đăng tải sau đó đã ghi lại cảnh kho đạn của Nga ở Kharkov bốc cháy dữ dội sau khi bị quân đội Ukraine tấn công. Ngọn lửa và khói cao đến hàng chục mét đã được nhìn thấy tại hiện trường vụ việc.

Trong thời gian qua, với sự hỗ trợ tích cực từ các vũ khí tầm xa hạng nặng do phương Tây viện trợ, đặc biệt là pháo phản lực phóng loạt HIMARS, quân đội Ukraine đã liên tục tổ chức nhiều cuộc pháo kích dữ dội nhằm vào các vị trí của quân đội Nga như là một phần trong kế hoạch phản công giành lại lãnh thổ.

Trước đó, vào tối 25/7, một cuộc tập kích bằng pháo phản lực và lựu pháo của quân đội Ukraine cũng khiến một kho nhiên liệu của Nga tại quận Budyonnovsky ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng bốc cháy dữ dội. Theo các nhân chứng tại hiện trường, kho nhiên liệu khổng lồ trên đã "chìm trong biển lửa" trong hơn 10 tiếng đồng hồ.

Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp DPR cáo buộc quân đội Ukraine đã tấn công kho nhiên liệu tại Donetsk bằng ít nhất 3 quả đạn pháo cỡ nòng 155mm, 12 quả đạn cỡ nòng 152mm và 15 hỏa tiễn từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: Báo Dân trí