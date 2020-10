Your browser does not support the video tag.

Lũ lụt nghiêm trọng cuốn trôi các quan tài từ Pháp sang Italia

Nhiều nhà cửa, phương tiện bị tàn phá do lũ lụt (Ảnh: AFP)

AP đưa tin, thêm 3 thi thể nữa được phát hiện hôm 5/10 ở khu vực biên giới Pháp - Italia sau khi trận lũ lụt nghiêm trọng tàn phá một phần của 2 quốc gia. Tổng cộng, ít nhất 12 người đã thiệt mạng vì thảm họa tự nhiên, trong khi hàng trăm nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 20 người đang mất tích khác.

Lũ lụt đã gây ra cảnh tàn phá tan hoang các khu vực miền núi ở đông nam Pháp ở Alpes-Maritimes và tây bắc Italia ở Liguria và Piedmont. Theo AP, lũ lụt hình thành do một trận bão lớn càn quét 2 quốc gia này vào cuối tuần qua. Nhiều nạn nhân vẫn chưa thể xác định danh tính.

Người dân Pháp và Italia đang khắc phục hậu quả tàn phá của lũ lụt (Ảnh: AFP)

Tỉnh trưởng vùng Alpes-Maritimes của Pháp Bernard Gonzalez nói với báo Nice Matin rằng một số thi thể được tìm thấy ở Italia dường như là thi thể người chết từ những chiếc quan tài bị nước lũ cuốn qua biên giới.

Ông Gonzalez cho biết ông đang liên lạc với phía Italia về những thi thể nghi bị cuốn trôi từ Pháp sang. Ông nghi ngờ những quan tài này có thể đã trôi dạt sau khi một nghĩa trang bị tàn phá nặng nề. Tuy nhiên, ông không nêu rõ có bao nhiêu thi thể bị cuốn từ Pháp sang Italia.

Khung cảnh đổ nát tại vùng của Pháp sau khi hứng lũ lụt (Ảnh: AFP)

Tại Pháp, đội cứu hộ đang tìm kiếm 8 người mất tích, trong đó có 2 lính cứu hỏa biến mất vì nước lũ cuốn trôi cả con đường khiến xe của họ bị rơi xuống nước.

Lũ lụt đang dồn thêm gánh nặng lên 2 khu vực trong bối cảnh cả Pháp và Italia đang phải đối mặt với thách thức to lớn từ đại dịch Covid-19. Lãnh đạo 2 vùng Liguria và Piedmont của Italia đã đề nghị chính phủ trợ giúp khẩn cấp.

Bùn lầy chôn vùi xe hơi ở Alpes-Maritimes, Pháp (Ảnh: AFP)

Nhiều con đường đã bị bao phủ trong bùn đất, trong khi xe hơi nằm ngổn ngang (Ảnh: AFP)

Tác giả: Đức Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí