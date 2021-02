Lốp ô tô phát nổ, chủ gara ở Bình Phước tử vong tại chỗ

Sáng 25/2, Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cho biết, trên địa bàn xã Bù Nho xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông Khuất Đức Hiển (41 tuổi, ngụ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước). Ông Hiển là chủ garage sửa chữa ô tô, hàn tiện Chí Thiện, ở thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng.

Hiện trường vụ việc

Vào khoảng 14h ngày 24/2, ông Hiển lấy lốp xe ô tô bị thủng của khách hàng mang ra vá. Sau khi vá xong, ông Hiển dùng máy bơm áp suất để bơm hơi.

Lúc này, chiếc lốp xe bất ngờ phát nổ, bay lên cao và rơi trúng đầu ông Hiển khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, chiếc lốp xe còn hất tung mái tôn của garage sửa chữa ô tô.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, garage sửa chữa ô tô Chí Thiện còn có hai công nhân khác làm việc. Tuy nhiên, hai người này đứng cách vị trí chiếc lốp phát nổ hơn 5m, do đó may mắn không bị thương.

Nhận được tin báo, Công an xã Bù Nho và Công an huyện Phú Riềng có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân khiến ông Hiển tử vong.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể ông Hiển đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tác giả: Nhật Vũ

Nguồn tin: Báo Công lý