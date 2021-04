Lỗi phong thủy cửa chính nhất định phải tránh ngay kẻo mất hết tài lộc

Cửa chính là hạng mục vô cùng quan trọng của ngôi nhà về cả mặt thẩm mỹ, công năng và phong thủy.



Vì vậy, chuyên gia phong thủy Song Hà lưu ý gia chủ cần phải cần luôn giữ sạch sẽ, thông thoáng cửa chính, nếu không sẽ phạm vào đại kỵ khiến gia đình mất lộc, cuộc sống luôn gặp rắc rối.



1. Đặt chổi, hót rác trước cửa



Phong thủy chỉ ra rằng, cửa chính của ngôi nhà là đường dẫn để thần tài đi vào nhà. Đây chính là nơi giúp bạn mời gọi thần may mắn ghé thăm, khiến bạn luôn vui vẻ hạnh phúc, tiền bạc luôn dư dả, công việc hanh thông thuận lợi.



Nếu bạn đặt chổi trước cửa nhà vi khuẩn trong chiếc chổi sẽ phát tán gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn và xua đuổi tài lộc ra khỏi nhà bạn.



Ngoài ra, việc này còn khiến cho cuộc sống của bạn luôn gặp rắc rối, thị phi.



2. Để tủ đựng giày phía bên trái của cửa chính



Tại khu vực cửa chính phía bên tay phải là bên bạch hổ, bên tay trái là bên thanh long tính từ trong nhà nhìn ra.



Tủ giày chỉ được phép để bên bạch hổ tức bên tay phải của cửa chính tuyệt đối không để bên tay trái.



Bên thanh long của cửa chính mà để tủ giày sẽ kích hoạt tiểu nhân, nhiều kẻ lừa gạt kẻ xấu thắng thế.



3. Thảm bẩn để cửa chính



Nhiều gia đình có thói quen đặt thảm ở trước cửa nhà để lau chân, lau giày trước khi bước vào nhà. Nhưng bạn nên thường xuyên giặt thảm thật sạch đừng bao giờ để thảm bẩn lâu ngày không giặt nhé. Bởi cửa nhà chính là bộ mặt của gia chủ khi bạn đặt thảm bẩn trước cửa nhà sẽ tăng cường năng lượng tiêu cực làm ảnh hưởng xấu đến luồng khí dẫn vào nhà.



4. Đặt gương đối diện cửa chính hoặc để gương bên tay phải của cửa chính

Chuyên gia phong thủy Song Hà.

Một trong những đại kỵ là đặt gương thẳng đối diện cửa nhà. Bởi khi mở cửa, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trước cửa sẽ khiến tinh thần bất an, hoảng sợ, ảnh hưởng đến giấc ngủ, không tốt cho sức khỏe.



Về khoa học ta thấy gương đối diện cửa sẽ có hình ảnh trong gương ngược sáng bị tối sầm, ảm đạm. Bên cạnh đó, theo phong thủy, gương mang tính phản xạ mạnh, đối diện cửa sẽ ngăn chặn Thần Tài và luồng khí tốt tràn vào nhà, may mắn bị đẩy ngược ra ngoài ảnh hưởng tới vận khí nhà bạn.



Bên tay phải cửa chính, bên bạch hổ cần tĩnh tại mà treo gương sẽ gây động làm kích hoạt tiểu nhân.



5. Cây to trồng đối diện cửa chính án ngữ



Khi trồng cây to trước cửa nhà sẽ khiến cho ánh sáng bị ngăn không thể chiếu vào nhà bạn. Việc ngăn cản ánh sáng vào nhà sẽ khiến cho tài lộc khó bước vào nhà bạn.



Bên cạnh đó, việc trồng cây to trước cửa nhà sẽ làm cho nguồn năng lượng tích cực khó chảy vào nhà khiến cho sức khỏe của gia đình bạn bị ảnh hưởng, tài lộc hư hao.



6. Cửa chính đối diện cầu thang đổ dốc ra cửa



Cầu thang cũng có tác dụng lưu chuyển khí trong ngôi nhà của bạn. Nếu cầu thang đổ dốc ra cửa chính sẽ giống như một thác khí đổ ào ra cửa chính là biểu tượng của sự thất thoát phá tán tiền bạc.



Ngoài ra khi cầu thang đối diện cửa chính thì các câu chuyện tư mật của gia đình cũng dễ bị rò rỉ



7. Bậc lên cửa chính, nền bậc cửa chính gạch bị nứt vỡ



Cửa chính như cái miệng thu nạp tài khí mà nền bậc cửa chính, nền cửa chính gạch lát bị nứt vỡ hay cửa chính cánh cửa sập sệ... sẽ giống như một khuôn mặt có cái miệng bị lở loét, hở hàm ếch...



Điều này làm ảnh hưởng xấu đến luồng khí vào nhà và gây ra sự sa sút về kinh tế và giảm đi hoà khí trong gia đình.

Tác giả: Thủy Linh

Nguồn tin: Báo Giáo dục và thời đại