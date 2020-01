Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, HoSE: PLX) vừa tổ chức hội nghị tổng kết 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020.

Theo đó, năm 2019, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Petrolimex đạt 5.486 tỷ đồng, tăng 9% so với 2018. Sản lượng xuất bán hơn 13,6 triệu m3/tấn, tăng 5,9% so với 2018. Nộp ngân sách 2019 đạt 41.800 tỷ đồng, tăng 7% so với 2018.

Lợi nhuận của “đại gia xăng dầu” năm 2019 đạt hơn 5.480 tỷ đồng. Ảnh minh họa

2019 cũng là năm thứ ba liên tiếp Petrolimex giữ vị trí quán quân doanh thu trong top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam đánh giá xếp hạng.

Được biết, trước đó, trong quý III/2018, tỷ giá bình quân USD/VNĐ tăng 1,8% so với quý II/2018 khiến Petrolimex phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá. Tuy nhiên, trong quý III/2019, tỷ giá USD/VNĐ giảm nhẹ 0,3% so với quý II/2019 nên Petrolimex lại có lãi về chênh lệch tỷ giá. Tính chung 9 tháng, lãi do chênh lệch tỷ giá của Petrolimex đạt gần 154 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lãi tiền gửi và tiền cho vay của Petrolimex trong 9 tháng qua cũng đạt gần 481 tỷ đồng; lãi cổ tức lợi nhuận đạt gần 12 tỷ đồng; lãi bán hàng trả chậm và chiết khấu thanh toán đạt gần 12,5 tỷ đồng. Ngoài ra, hiệu quả sử dụng dòng tiền gia tăng sau khi Petrolimex tiếp tục bán cổ phiếu quỹ.

