Lời khai "máu lạnh" của kẻ ném con gái 5 tuổi xuống sông: Giết con để trả thù vợ

Liên quan đến vụ án "cha ném con xuống sông" gây chấn động dư luận, Thượng tá Phạm Viết Tiến, Trưởng Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam), xác nhận đã bàn giao nghi can Trần Văn Viên (30 tuổi, trú thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, Núi Thành) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra theo pháp luật.

Đại tá Tiến cho biết Viên đang bị điều tra về hành vi giết người. Trưa 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã dẫn giải Viên đến hiện trường vụ án là cầu Ông Hiển thuộc bến đò Tam Hải để thực nghiệm hiện trường.

Viên thực nghiệm lại khoảng khắc ném con gái 5 tuổi xuống sông.

Chân dung Trần Văn Viên

Đón con gái từ tay mẹ vợ, Viên bồng bé đi xuống bến đò Tam Hải rồi ra cầu ông Hiển ném bé xuống sông. Ném xong, Viên đi về nhà nói lời từ biệt mẹ mình và bị công an xã khống chế ngay sau đó.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 16/2, camera ghi lại toàn bộ cảnh Viên mang con gái là cháu V. mới 5 tuổi ra bờ sông và ném xuống.

Sau đó, hàng trăm người dân, chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm cháu bé xuyên đêm.

Đến khoảng 0h15 ngày 17/2, thi thể cháu V được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

Tác giả: Đình Thức

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ