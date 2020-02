Lời khai kinh hoàng của người đánh con 4 tháng tuổi xuất huyết não, gãy 2 chân

Bé trai bị bố bạo hành chấn thương nặng.

Liên quan đến vụ việc bé trai 4 tháng tuổi bị bạo hành chấn thương nặng, Công an quận 9, TPHCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Châu Minh Tiến (24 tuổi, ngụ phường Long Phước, quận 9) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Theo Công an, Tiến được xác định đã bạo hành con ruột mình là bé C.M.K (4 tháng tuổi) khiến cháu bé bị thương tích 37%. Làm việc với Công an, Tiến khai do bực tức nên đã bạo hành con ruột dẫn đến xuất huyết não, bầm tím nhiều vùng tay, ngực, bụng, mặt, gãy hai chân.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, chị Nguyễn Hồng Tím (21 tuổi, ngụ quận 9) sống cùng Châu Minh Tiến (23 tuổi) như vợ chồng khoảng 5 năm nay dù không có hôn thú. Chị và Tiến có với nhau 2 đứa con, bé lớn đã 4 tuổi, bé nhỏ là C.M.K (4 tháng tuổi).

Chị Tím cho biết, trước đây, chồng chị có chơi ma túy, dù đã được cai nghiện nhưng người đàn ông này vẫn thường xuyên bạo hành vợ con. Không chịu đựng được vì bị chồng bạo hành nhiều lần, chị Tím đã bồng con về gia đình ngoại để sống.

Vào ngày 3/2, chị Tím gửi bé đi làm nhưng do công việc nhiều nên về trễ. "Bà ngoại của em đến nhà trẻ đón cháu hộ rồi mang sang gửi cho gia đình nội. Khoảng 30 phút kể từ khi bà ngoại đưa bé sang bên nội, em nhận được cuộc điện thoại thông báo con được đưa vào bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu nên vội vã chạy vào. Tại viện, em thấy mặt thằng bé bầm tím, sưng to, bụng cũng có vết bầm, cánh tay cũng bầm tím, trên mặt bé còn hằn các vết ngón tay", chị Tím thuật lại.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh nhi được chuyển đến khoa Cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, nhiều vùng trên cơ thể có vết bầm tím.

