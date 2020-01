Lời kể của vợ cũ nghi phạm xả súng tại Lạng Sơn khiến 7 người thương vong

Your browser does not support the video tag.

Được biết, chị Hoàng Thị T. là vợ cũ của đối tượng Lý Văn Sắn (trú tại thôn Thâm Mò trú thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) nghi phạm vụ nổ súng khiến 7 người thương vong tại Lạng Sơn. Hiện, chị và Sắn đã ly hôn được năm 5 nhưng thường xuyên bị đối tương gọi điện, nhắn tin làm phiền.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, chị T. bàng hoàng nhớ lại: "Khoảng 8h, ngày 13/1, chúng tôi tập chung ở nhà chị H. chơi, đến khoảng 8h30 cùng ngày thì bất ngờ nghe thấy tiếng súng, lúc đầu hắn ta bắn vào người cháu Ph. (con của chị H.). Sau đó, tất cả mọi người bỏ chạy, chạy được một đoạn thì mọi người quay lại nhìn thấy Ph. ngã gục xuống, thất cả mới đồng thanh kêu “Ph. ơi, Ph.”. Theo quán tính tất cả mọi người quay trở lại, ngay sau đó thì tất cả mọi người cũng đều bị bắn. Tôi là người bị bắn thứ 2".

Theo chị T. cho biết, lúc trúng đạn không nhận ra được đối tượng là chồng cũ của mình, sau khi trúng đạn chị ngã gục xuống không biết gì cả, đau cũng không đứng dậy được nữa, nên không nhìn thấy gì cả, chỉ biết là đối tượng đứng ở sổ bếp bắn vào. Sau khi xảy ra vụ việc, chị T. được mọi người đưa vào bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn cấp cứu, được các bác sĩ phẫu thuật suốt 5 tiếng đồng hồ, hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Nạn nhân Hoàng Thị T. (SN 1981) hiện đã qua cơn nguy kịch và đã có thể nói chuyện bình thường.

Chia sẻ với phóng viên Người Đưa Tin, chị Hoàng Thị T. cho biết: "Hắn ta là chồng cũ của tôi, lấy nhau từ năm 2012, đến năm 2015 thì chia tay, tôi và hắn không có con chung. Nhưng từ đó đến nay, hắn ta cứ nhắn tin, gọi điện bảo quay lại, nhưng tôi nói đã ra tòa dứt khoát rồi, nên tôi không muốn quay lại nữa".

"Cách đây khoảng 2 tháng, hắn vẫn nhắn tin với tôi nói muốn quay lại. Tôi phải báo cả Công an Thị trấn. Bên Công an cũng có khuyên tôi đổi số điện thoại khác để không bị hắn làm phiền. Ngay sau đó, tôi về đổi số điện thoại, từ đó tôi mới không bị làm phiên nữa" Chị T. nhớ lại.

"Sau khi tôi thay số mới thì hắn ta không gọi được nữa, thì hắn quay ra kết bạn Zalo và Facebook của tôi, nhưng tôi không đồng ý kết bạn. Tôi không ngờ đến bây giờ, sự việc đau lòng này lại xảy ra", chị T. kể.

Chị T. cho biết, đối tượng vì không liên lạc được với chị bằng số điện thoại cá nhân nên có gọi đến cả nơi làm việc của chị.

Theo lời chị T., trước đây, đối tượng làm nghề thợ mộc, từ khi chia tay, ra tòa dứt khoát thì Sắn có đưa một người phụ nữ và một đứa con về nhà ở. Được hơn một năm không biết vì sao mà Sắn bán hết đất đai rồi đi lang thang.

Như đã đưa tin, đêm 13/1, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết, trên địa bàn xã Phú Xá, huyện Cao Lộc mới xảy ra vụ nổ súng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương nặng.

Theo đó, sự việc nghiêm trọng trên xảy ra tại xưởng sửa chữa xe T.H. có địa chỉ trên địa bàn xã Phú Xá. Ngay thời điểm xảy ra vụ nổ súng, đã có 7 người trúng đạn. Đến 23h ngày 13/1, có 2 người đã tử vong, 5 người khác bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện, các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Cao Lộc cùng Công an tỉnh Lạng Sơn vẫn đang điều tra, làm rõ vụ án và truy bắt nghi phạm.

