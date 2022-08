Lợi ích của vitamin C cho da của bạn

3. Làm mờ nếp nhăn: Vitamin C là một thành phần rất quan trọng trong nhiều sản phẩm chống lão hóa. Một số nghiên cứu cho thấy rằng nó có thể làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn nếu bạn sử dụng nó trong ít nhất 12 tuần. Một chế độ ăn uống lành mạnh chứa nhiều vitamin C cũng rất hữu ích cho bạn. Nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều vitamin C sẽ có ít nếp nhăn hơn. Vitamin C không chỉ giới hạn trong trái cây họ cam quýt. Bông cải xanh, ớt chuông, rau chân vịt cũng là những nguồn vitamin C dồi dào.