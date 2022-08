Lời chia sẻ của những người xuyên đêm tìm kiếm thiếu nữ 23 tuổi mất tích bí ẩn ở Hà Nội

Từ trưa ngày 17/8, đội cứu hộ 116 Thái Bình đã tổ chức hoạt động tìm kiếm Lương Hải Như - thiếu nữ mất tích hơn 1 tháng qua. Có 2 chiếc ca nô cùng nhiều máy móc thiết bị dò tìm được huy động đến khu vực cầu Cù Sơn (xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội), tiến hành tìm kiếm xuyên đêm với hy vọng tìm được cô gái trẻ.

Đội cứu hộ đã sử dụng camera dưới nước, quét nhiều khu vực lòng sông, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Rất đông người dân xung quanh khu vực lẫn những người hiếu kỳ đã dừng lại theo dõi quá trình tìm kiếm cứu hộ gây tắc nghẽn một đoạn dài ở khu vực phía trên cầu lẫn lối dẫn vào. Lực lượng CSCĐ được huy động đến hiện trường để bảo vệ tình hình an ninh trật tự.

Đội cứu hộ sử dụng thiết bị máy móc để dò lòng sông

Một thành viên đội cứu hộ, tìm kiếm cho biết: "Dù có sự hỗ trợ của thiết bị hiện đại, nước dưới sông chảy rất siết khiến việc tìm kiếm gặp khá nhiều khó khăn".

Theo chia sẻ của anh Nhâm Quang Văn (đội trưởng đội cứu hộ 116), cuộc tìm kiếm sẽ diễn ra trong 2 ngày, nếu không có kết quả sẽ rút lui để tìm kiếm trường hợp khác.

Anh Văn chia sẻ trên Zing: "Trước đây chúng tôi đã tìm kiếm cả trăm nạn nhân và chưa từng thất bại. Tuy nhiên, đây có thể là lần đầu tiên đội không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vì vụ việc vẫn chưa xác định được em H.N. còn sống hay mất. Rất khó để tìm kiếm vì không xác định được cụ thể ở khu vực nào".

Người dân hiếu kì đứng theo dõi quá trình đội cứu hộ tìm kiếm nạn nhân

Sau ngày đầu tiên hiện vẫn chưa có manh mối nhưng đội quyết không để sót 1 mét nào dưới lòng sông. Anh mong muốn người dân thay vì hiếu kỳ đứng xem có thể hỗ trợ hoạt động tìm kiếm. Đồng thời hy vọng nếu không tìm thấy dưới sông, có thể Hải Như vẫn còn sống.

"Từng này con người, ngày hôm nay thay vì đứng xem thì mong các bạn mỗi người 1 cuốc,mỗi người 1 xẻng tìm kiếm diện rộng ven bờ giúp gia đình em Hải Như. Đội chúng tôi có trách nhiệm không để sót 1m nào dưới lòng sông Đáy. Từng này con người nếu không tìm thấy thì gia đình cũng nên tạm dừng tìm kiếm và hy vọng em H.N. vẫn còn sống và đang ở đâu đó." Hy vọng", anh Nhâm Quang Văn chia sẻ trên Gia Đình & Xã Hội.

Khu vực cầu Cù Sơn là địa điểm phát hiện túi xách của cô gái mất tích đã được gia đình và lực lượng chức năng tìm kiếm nhiều lần

Trước đó vào ngày 31/7, gia đình phát thông báo Lương Hải Như (sinh năm 1999, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) mất tích từ ngày 14/7. Khi rời khỏi nơi cư trú, cô gái mặc áo màu trắng hoặc sáng màu, chạy xe Vision màu đen, biển số 29X1 - 52817. Kể từ đó đến nay, gia đình không có thêm thông tin gì về cô gái trẻ.

Gia đình sau đó đã trình báo cơ quan Công an. Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng tìm được chiếc xe máy của Hải Như. Tuy nhiên người cuối cùng đi lại là anh Tống Nguyên T. (sinh năm 1997), bạn trai cũ của cô gái. Chiếc xe bị vứt ở bãi xe Tú Mỡ, gần phòng trọ của T.

Sau quá trình tìm kiếm, lần lượt dép và túi xách có giấy tờ tùy thân của Hải Như được tìm thấy ở khu vực cầu Cù Sơn (Hoài Đức, Hà Nội) trôi xuống cầu Tân Phú (Quốc Oai, Hà Nội).

Lương Hải Như - thiếu nữ 23 tuổi mất tích bí ẩn hơn 1 tháng qua

Theo chia sẻ của Quỳnh Như, T. và em gái trước đây có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay. Giữa cả hai xảy ra mâu thuẫn tiền bạc và tình cảm nên T. nhiều lần theo dõi, dọa giết Hải Như.

Đỉnh điểm là cách đây hơn 1 tháng, T. đã chặn đường, hành hung Hải Như và bị công an khu vực bắt viết giấy cam đoan không tiếp tục theo dõi, dọa dẫm, làm hại người khác. Tuy nhiên, T. liên tục sử dụng số điện thoại của bạn bè nhắn tin làm phiền Hải Như.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Luyện, Đội phó Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc và đang phối hợp với Công an huyện Hoài Đức, Công an quận Cầu Giấy, Công an huyện Quốc Oai, Công an huyện Chương Mỹ truy tìm tung tích chị H.N.

Tác giả: PN

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT