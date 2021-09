Loạt xe SUV giảm giá trăm triệu đồng trong tháng 9

Sau tháng 8 kinh doanh khó khăn với doanh số toàn thị trường giảm mạnh, nhiều mẫu ôtô tiếp tục được khuyến mại, ưu đãi trong tháng 9 để kích cầu mua sắm.

Tại phân khúc SUV giá trên dưới 1 tỷ đồng, một số dòng xe đang có mức giảm giá từ 100 triệu đến hơn 220 triệu đồng, gồm Honda CR-V, Subaru Forester, Peugeot 5008 và Ford Everest.

Honda CR-V giảm 105-125 triệu đồng

Kể từ khi bước sang đời hiện tại, Honda CR-V không duy trì được doanh số cao như thời gian trước. Xe không có nhiều thay đổi, nâng cấp, trong khi giá bán tăng và phân khúc giá này đón nhận nhiều lựa chọn mới.

Do vậy, Honda CR-V thường xuyên được hãng và đại lý khuyến mại, giảm giá lớn. Sau chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ do hãng triển khai trong tháng 8, CR-V tiếp tục có mức giảm khoảng 105-125 triệu đồng tại đại lý.

Cụ thể, theo khảo sát tại một số đại lý, phiên bản CR-V L 2021 được giảm 125 triệu đồng, 2 bản CR-V G và E 2021 giảm 105 triệu đồng. Tất cả đều đi kèm quà tặng phụ kiện trị giá khoảng 70 triệu đồng. Mức giảm có thể cao hơn tùy theo thỏa thuận với khách hàng.

Giá Honda CR-V tại đại lý tháng 9. Đơn vị: triệu đồng.

Ngoài ra, mẫu SUV đô thị Honda HR-V cũng đang được một số đại lý giảm tiền mặt khoảng 70-80 triệu đồng và tặng kèm bộ phụ kiện trị giá 70 triệu đồng.

Subaru Forester giảm 144-229 triệu đồng

Tương tự Honda CR-V, Subaru Forester cũng là mẫu SUV hạng C có giá bán thuộc dạng đắt nhất phân khúc. Cùng với đó, thiết kế đơn giản cũng góp phần khiến mẫu Forester kén khách hơn, dù được đánh giá cao về vận hành và an toàn.

Hiện tại, tất cả phiên bản Subaru Forester đều được hỗ trợ 100% phí trước bạ, tương đương mức giảm 144-229 triệu đồng vào giá bán. Chương trình này được hãng triển khai và kéo dài đến hết tháng 10.

Giá Subaru Forester tháng 9. Đơn vị: triệu đồng.

Mức giá mới từ 899 triệu đến 1,144 tỷ đồng giúp cũng giúp Subaru Forester trở thành phương án SUV hạng C đáng cân nhắc hơn khi so sánh với Mazda CX-5 (839 triệu - 1,059 tỷ đồng) hay Hyundai Tucson (799-940 triệu đồng).

Peugeot 5008 giảm 130-150 triệu đồng

Tương tự Forester, Peugeot 5008 cũng được xếp vào phân khúc giá cận hạng sang, khó hợp số đông khách hàng.

Hiện tại, một số đại lý đang giảm giá tiền mặt khoảng 70 triệu đồng, đi kèm quà tặng xe máy Peugeot Django và một năm bảo hiểm thân vỏ cho Peugeot 5008. Tuy nhiên, xe chỉ còn bản AL cao nhất với giá niêm yết 1,249 tỷ đồng.

Đồng thời, các quà tặng đi kèm kể trên có thể quy đổi sang tiền mặt. Như vậy, mức giảm trừ trực tiếp vào giá bán của xe dao động 130-150 triệu đồng tùy từng đại lý.

Ford Everest giảm hơn 100 triệu đồng

Ford Everest hiện được cả hãng và đại lý giảm giá. Cụ thể, với chương trình do Ford Việt Nam triển khai, tất cả phiên bản Everest gồm Sport 2.0L AT 4x2, Titanium 2.0L AT 4x2 và Titanium 2.0L AT 4WD đều giảm giá 20 triệu đồng.

Trong khi đó, khảo sát một số đại lý Ford tại miền Bắc, 3 phiên bản Everest được giảm giá trực tiếp 100-110 triệu đồng. Trong đó, mức giảm phổ biến cho các phiên bản một cầu khoảng 100 triệu đồng.

Từ khi ra mắt phiên bản facelift 2021, Ford Everest không ít lần được các đại lý chủ động giảm giá mạnh. Đơn cử, giai đoạn cuối tháng 6, một số showroom từng áp dụng mức giảm gần 100 triệu đồng cho các mẫu Everest 2020 và 2021.

Tác giả: Chí Vũ

Nguồn tin: zingnews.vn