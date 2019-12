Loạt quan chức, sếp lớn vướng vòng lao lý năm 2019

Bắt tạm giam Tổng giám đốc Nhật Cường, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức do Bùi Quang Huy (SN 1974) chủ mưu, cầm đầu. Bùi Quang Huy là Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nhật Cường, Giám đốc Nhật Cường Software (gọi tắt là Công ty Nhật Cường).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với 9 địa điểm liên quan đến Công ty Nhật Cường; thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, Ipad, phụ kiện điện tử các loại... và các tài liệu liên quan. Qua đó xác định, Bùi Quang Huy và một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu. Bùi Quang Huy sau đó đã bỏ trốn, bị cơ quan công an phát lệnh truy nã quốc tế.

Loạt sếp bị bắt liên quan tới Nhật Cường

Đến ngày 29/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Đồng thời CQĐT khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội; Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT và Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015.

CQĐT cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy.

Mở rộng điều tra vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường; Sở KH&ĐT TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan, ngày 27/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Tứ, nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT TP Hà Nội, hiện là Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cùng bị khởi tố, bắt giam về tội danh này là bị can Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở KH&ĐT TP Hà Nội.

Khởi tố, tạm giam Phó trưởng phòng Quản lý giá thuốc Bộ Y tế

Bị can Nguyễn Thị Thu Thuỷ (ảnh nhỏ).

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Cục Quản lý dược, Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Theo tin phát trên Cổng TTĐT Bộ Công an ngày 28/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở đối với bị can Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó trưởng Phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế (SN 1976), trú tại G23 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Bị can Thủy bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi được VKSND Tối cao phê chuẩn, ngày 28/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện Quyết định và các lệnh nêu trên đối với bị can Nguyễn Thị Thu Thủy.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, làm rõ sai phạm của bị can và trách nhiệm của những người có liên quan theo quy định của pháp luật.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, vụ án được khởi tố để điều tra về quy trình xem xét, cấp phép cho 2 hồ sơ nhập khẩu thuốc H2K Levofloxacin và H2K Ciprofloxacin, theo hồ sơ giấy tờ là do Công ty Helix Pharma Canada sản xuất, Công ty VN Pharma nhập khẩu.

2 thuốc này cùng nằm trong nhóm 7-8 thuốc cùng của Helix sản xuất, VN Pharma nhập khẩu, đã bị Cục Quản lý Dược rút giấy phép lưu hành tháng 7/2014, sau khi cơ quan công an phát hiện VN Pharma nhập khẩu lô thuốc điều trị ung thư H-Capita 500 mg, hồ sơ cũng là Helix sản xuất, VN Pharma nhập khẩu từ Canada nhưng thực tế H-Capita được sản xuất tại Ấn Độ.

Sếp Petroland Bùi Minh Chính bị bắt

Ngày 2/10, Cơ quan điều tra Bộ Công an cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Bùi Minh Chính, nguyên giám đốc Công ty CP Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland) để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Bùi Minh Chính.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong giai đoạn 2012 - 2018, với tư cách là Giám đốc Công ty Petroland, ông Chính đã ký hợp đồng, duyệt thanh toán nhiều hợp đồng môi giới bất động sản, dịch vụ tư vấn nhà đất và ký hợp đồng bán bất động sản của Petroland trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Petroland gần 100 tỷ đồng. Liên quan đến những sai phạm tại Công ty này, ngày 13/12, theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can Trần Hữu Giang, nguyên Phó giám đốc Công ty CP Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí với tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự.

Bắt hàng loạt cựu lãnh đạo VEAM

Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) tháng 8/2019 đã khởi tố vụ án về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM).

Cùng với đó, CQĐT đã ra quyết định khởi tố hàng loạt cựu lãnh đạo của VEAM gồm: Trần Ngọc Hà (cựu chủ tịch HĐQT, cựu tổng giám đốc), Lâm Chí Quang (cựu tổng giám đốc), Vũ Từ Công (cựu phó tổng giám đốc) và Nguyễn Mạnh Chung (giám đốc Công ty TNHH Máy kéo nông nghiệp).

Trong số trên, 3 bị can Trần Ngọc Hà, Lâm Chí Quang và Nguyễn Mạnh Chung bị bắt giam; Vũ Từ Công bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Từ trái qua phải: Bị can Trần Ngọc Hà, Lâm Chí Quang, Vũ Từ Công, Nguyễn Mạnh Chung.

Việc khởi tố, bắt giam đối với dàn cựu lãnh đạo VEAM được cho là không quá bất ngờ, bởi trước đó Thanh tra Bộ Công Thương đã chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại doanh nghiệp trên.

Điển hình là việc quản lý, sử dụng vốn của VEAM tại một số đơn vị hoạt động thua lỗ, gây mất vốn chủ sở hữu, trong đó nhà máy ô tô VEAM kinh doanh trong giai đoạn từ năm 2010 đến sáu tháng đầu năm 2018 gây mất vốn đầu tư 331 tỷ đồng.

Tại dự án này, tính đến hết năm 2018, công ty mẹ đã rót vốn cho nhà máy lên đến 2.600 tỷ đồng, trong khi dự án được quyết định đầu tư dưới 600 tỷ đồng.

Hiện tại, số xe sản xuất ra từ nhiều năm trước của nhà máy vẫn nằm trong kho, không bán được. Tổng số có tới 2.622 xe thương hiệu VEAM tồn, giá vốn lên tới hơn 966 tỷ đồng. Trong đó có tới 2.221 xe tồn từ năm 2017 trở về trước với giá vốn là 878 tỷ đồng. Nguy cơ mất vốn lớn đối với xe tồn không thể tiêu thụ hoặc phải giảm giá bán để tiêu thụ.

Bắt Tổng giám đốc Sadeco Hồ Thị Thanh Phúc

Ngày 15/5, Cơ quan CSĐT, Công an TP HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Hồ Thị Thanh Phúc, Tổng giám đốc Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) để điều tra về tội danh Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cùng ngày, cơ quan công thực hiện lệnh khám xét nhà của bà Phúc thu giữ nhiều tài liệu liên quan... Trước đó, ngày 14/5, Cơ quan CSĐT, Công an TP HCM đã tiến hành bắt tạm giam ông Tề Trí Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) cũng về 2 tội danh nói trên. Cơ quan CSĐT đang khẩn trương tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ một số cán bộ liên quan đến vụ việc nói trên. Dính đến "siêu dự án" 2.500 tỷ Ethanol Phú Thọ, "sếp" dầu khí bị bắt Tháng 6/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC, trực thuộc Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam) có văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước giải trình nội dung thông báo về việc khám xét nơi làm việc đối với ông Đỗ Văn Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Ông Quang bị khởi tố, bắt giam về hành vi Vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình gây hậu quả nghiêm trọng tại dự án Ethanol Phú Thọ, vào những năm 2007-2008. Vào thời điểm đó, ông Quang là Trưởng ban kinh tế kế hoạch của PVC tại Hà Nội. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng khởi tố đối với ông Phạm Xuân Diệu (SN 1960, nguyên Chủ tịch PVC), hiện là Phó ban nhiệt điện Sông Hậu và ông Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1956, nguyên Phó Tổng giám đốc PVC). Trước đó, tháng 11/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét và các quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng tại dự án Ethanol Phú Thọ. Theo đó, các bị can bao gồm: Nguyễn Xuân Thủy (SN 1961), nguyên Phó Trưởng Phòng Đầu tư dự án Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí; Khương Anh Tuấn (SN 1975), nguyên Phó Trưởng Phòng Thương mại Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí; Hoàng Đình Tâm (SN 1981), nguyên Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí. Vụ sai phạm ở khu "đất vàng" Sabeco: Công an khởi tố thêm 3 bị can Thág 8/2019, liên quan tới sai phạm tại dự án “đất vàng” tại địa chỉ 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1 (TP HCM), Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố thêm 3 bị can. Ngày 27/8, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Các bị can bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại gồm bà Nguyễn Lan Châu, chuyên viên Phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM; ông Lâm Nguyên Khôi, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM và ông Nguyễn Quang Minh, nguyên Trưởng phòng Hạ tầng, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM. Các bị can bị khởi tố vì liên quan đến việc khu "đất vàng" 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1 "biến mất" vào tay tư nhân. Trước đó, liên quan đến lô "đất vàng" này, VKSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can ông Nguyễn Hữu Tín (SN 1957), nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM; ông Đào Anh Kiệt (SN 1957), nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM cùng 3 người khác tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, quy định tại điều 229 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Sabeco được Bộ Tài chính cho phép sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng để xây dựng trụ sở văn phòng Sabeco và trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng theo phương án sắp xếp, xử lý nhà đất công. Tuy nhiên, dựa trên tờ trình của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đào Anh Kiệt, vào tháng 6/2015, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín ký quyết định chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư Sabeco Pearl thuê khu đất với thời gian 50 năm để xây dựng dự án khu phức hợp 6 sao, trung tâm hội nghị, hội thảo và cao ốc văn phòng cho thuê. Quyết định trên trái với phương án xử lý nhà, đất của Bộ Tài chính đối với khu đất này. Bắt giam 2 sếp nữ liên quan đến khu "đất vàng" Lê Duẩn Mở rộng vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại TP HCM; liên quan đến dự án tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, ngày 7/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tiến hành các biện pháp tố tụng.

Bị can Lê Thị Thanh Thúy và bị can Nguyễn Thị Thu Thủy.

Cơ quan công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí đối với Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1958), nguyên Giám đốc công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP HCM; Lê Thị Thanh Thúy (SN 1979), Chủ tịch HĐQT công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm và công ty CP Đầu tư Lavenue.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CO1) đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các bị can, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

