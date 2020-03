Loạt ảnh hậu trường của Lee Min Ho khiến fan mê mệt

Ảnh hậu trường đẹp mê mẩn của Lee Min Ho

Lee Min Ho trở lại với màn ảnh sau hơn 2 năm vắng bóng. Anh tham gia dự án phim The King: Forever The Monarch (Quân vương bất diệt). Đây là bộ phim giả tưởng, miêu tả về hai thế giới song song. Nam diễn viên sinh năm 1987 sẽ vào vai Hoàng đế Lee Gon - người có năng lực đặc biệt, chịu trách nhiệm đóng cánh cổng nối liền ma giới với nhân gian để bảo vệ người dân. Anh sẽ hợp tác với nữ diễn viên Kim Go Eun trong bộ phim này.

Là bộ phim được trông đợi nhất năm 2020, không khó lý giải khi những bức ảnh hậu trường của "Quân vương bất diệt" cũng đủ để tạo nên cơn sốt trong cộng đồng mạng. Mới đây, đoàn làm phim tiếp tục khiến khán giả đứng ngồi không yên khi hé lộ loạt ảnh hậu trường đẹp như chụp tạp chí của nam chính Lee Min Ho.

Đã 11 năm kể từ cái thời chàng công tử "trâm anh thế phiệt" Gu Jun Pyo tạo cơn sốt khắp châu Á, thế nhưng cho đến nay ngoại hình hoàn hảo không góc chết của Lee Min Ho vẫn luôn là yếu điểm chí mạng với hội chị em.

Có thể thấy, khuôn mặt nam tài tử là sự kết hợp hài hòa giữa các nét đẹp, từ sóng mũi cao thẳng thớm, đôi mắt hai mí luôn hấp háy cười cho đến khuôn miệng càng ngắm càng duyên dáng, tất cả đều tinh tế và tạo nên tổng thể hoàn hảo đến lạ. 2 năm im ắng, Lee Min Ho vẫn khiến người người mê mẩn từ cái nhìn đầu tiên. Đúng là đẳng cấp nam thần trời sinh!

Trong loạt hình hậu trường, dễ thấy Lee Min Ho không còn nét thư sinh trẻ trung như cái thời đóng cậu ấm trong "Người thừa thế" hay giữ được nét tinh nghịch như trong "Thợ săn thành phố", "Huyền thoại biển xanh" nữa, giờ đây nam tài tử trông rắn rỏi, nam tính và trưởng thành vô cùng.

Bên cạnh gương mặt ngày càng điển trai khí chất, vóc dáng cao lớn và quyến rũ của Lee Min Ho trong bộ áo vest cũng khiến khán giả không thôi xuýt xoa. Nhiều người hâm mộ để lại ý kiến cho rằng: "Phải chăng Min Ho đang quay quảng cáo chứ không phải đóng phim", số khác không ngớt lời khen ngoại hình quý tộc của nam diễn viên sinh năm 1987 rất phù hợp với vai diễn quân vương trong phim, đồng thời chờ mong diễn xuất của anh chàng trong tương lai.

Khi Covid-19 bùng phát ở Hàn Quốc, Lee Min Ho cùng công ty quản lý MYM Entertainment cũng đã quyên góp số tiền 300 triệu won (khoảng 250.000 USD) để hỗ trợ bệnh nhân nhiễm virus corona. Với khoản tiền này, nam diễn viên Huyền thoại biển xanh trở thành nghệ sĩ ủng hộ nhiều nhất tại xứ sở kim chi. Ngoài ra, anh cũng gửi khoảng 300 triệu won đến 8 tổ chức từ thiện khác, gồm Fruit Of Love, Good Neighbors, Love Bridge, Save The Children, Green Umbrella…

Tác giả: NA



Nguồn tin: doisongplus.vn