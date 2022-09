Loại trứng “thần dược” cho quý ông được săn lùng với giá 200.000 đồng/kg

Trứng ba ba là loại trứng vô cùng nhỏ nhắn, do con ba ba đẻ ra, có kích thước chỉ bằng một nửa so với trứng cút. Loại trứng này có màu trắng đục rất dễ nhận biết, tuy nhiên vỏ trứng khá giòn và dễ vỡ.

Nguồn cung trứng ba ba không quá dồi dào, do phải phụ thuộc vào các trang trại nuôi ba ba cung cấp. Do đó mà giá của chúng ở mức khá cao, khoảng 2.000 đến 4.000 đồng/quả và khoảng 200.000 đồng/kg (1kg trứng gồm 150-200 quả).

Mặc dù có mức giá cao như vậy, thế nhưng trên nhiều hội nhóm rao bán hoặc tại các tiểu thương kinh doanh, trứng ba ba vẫn rất được ưa chuộng và nhanh chóng hết hàng.

Một số người cho biết, mỗi lần họ mua từ 2-3kg trứng ba ba, mỗi bữa ăn từ 30-50 quả trứng mà không thấy chán. Cứ khi nào thấy thèm là lại ra chợ để tìm mua về thưởng thức.

Lý do khiến loại trứng này được ưa chuộng đến vậy đó là bởi kích thước vô cùng nhỏ nhắn, kèm theo đó là hương vị khi ăn béo, ngậy, thơm và đặc biệt không có mùi tanh. Nhiều người đánh giá trứng ba ba thậm chí còn ngon hơn trứng gà.

Bên cạnh đó, có một số thông tin cho rằng trứng ba ba có giá trị dinh dưỡng cao, hàm lượng chất đạm và chất béo dồi dào hơn các loại trứng khác, giúp tăng khả năng bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực cho phái mạnh. Tuy vậy các thông tin này hiện chưa được kiểm chứng cụ thể, chính xác.

Trứng ba ba có thể chế biến được thành nhiều món ăn khác nhau như luộc, hấp, nấu lẩu, ngâm rượu,... Bảo quản loại trứng này khá dễ, ở nhiệt độ bên ngoài có thể để được từ 5-7 ngày, còn trong ngăn mát tủ lạnh thì để được từ 2-3 tuần.

Hiện nay kỹ thuật nuôi ba ba đã trở nên phổ biến, do đó mà loại trứng này có nguồn cung dồi dào hơn, phục vụ được nhu cầu tiêu thụ của người mua. Tuy nhiên theo như nhiều chuyên gia dinh dưỡng, ba ba là động vật máu lạnh, do đó mà ăn trứng của chúng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ không thể nói trước. Do đó mà người dân cần thận trọng khi sử dụng.

Tác giả: K.T

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn