Loại trái cây ít đường giúp bạn giảm cân hiệu quả

Dâu tây có tác dụng giảm cân và ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Internet

Bưởi

Là một trong những phương thuốc hiệu quả trị ho và cảm lạnh. Thành phần vitamin C quan trọng trong bưởi có thể bảo vệ bạn khỏi nguy cơ thiếu máu do thiếu vitamin C. Bưởi là loại trái cây không chất béo mà bạn có thể ăn không cần lo nghĩ sẽ tăng thêm lạng nào.

Bơ

Bơ rất giàu dưỡng chất, giàu chất xơ, các vitamin như E, A, K, B6, C, nhưng lại ít đường và chất béo. Ngoài ra hàm lượng folate, đồng và protein trong bơ rất tốt trong việc điều trị các vấn đề về da và tóc.

Đu đủ

Đu đủ giàu vitamin, nhất là vitamin A. Thành phần carotene cũng khiến đu đu được liệt vào danh sách loại trái cây có thể ngừa ung thư. Đu đủ cũng ít sodium, tốt cho những người bị vấn đề về cholesterol. Loại trái cây này còn chứa các chất chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa và kiểm soát gàu.

Cà chua

Dù cà chua gây tranh cãi về việc nó thuộc họ trái cây hay rau thì có 1 điều chắc chắn là nó ít chất béo và gần như không đường. Cà chua chứa nhiều vitamin K cần thiết cho xương chắc khỏe. Hàm lượng cao vitamin A trong cà chua cũng giúp cải thiện thị giác và ngăn ngừa các bệnh khác về mắt.

Cam

Quả cam là một nguồn vitamin C tuyệt vời. Đây được khuyến khích dùng cho các bữa ăn nhẹ ngọt ngào mà không cần lo tới lượng calo và đường. Một quả cam cỡ vừa chỉ có khoảng 12 gram đường và ít hơn 70 calo.

Tuy nhiên, những loại nước cam và các loại nước ép trái cây khác mua từ siêu thị có thể chứa đường bổ sung. Vì vậy, bạn nên ăn trái cây tươi sẽ tốt hơn là uống nước ép.

Táo

Với hàm lượng dinh dưỡng cao, táo cũng là một trong những loại trái cây ít đường mà bạn nên bổ sung hàng ngày. Bạn có thể tận dụng táo để làm nước ép, salad… vừa ngon miệng lại giúp cân nặng ổn định. Hơn nữa, loại trái cây này vừa giàu chất xơ, giúp no lâu, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Dưa lưới

Dưa lưới là loại trái cây có vị ngọt nhẹ, dễ chịu và mát lạnh. Đây vừa là loại trái cây chứa ít đường lại vừa có hàm lượng dinh dưỡng khá cao. Vậy nên, trong mỗi thực đơn giảm cân luôn có mặt quả loại quả này.

Loại trái cây này chứa đầy đủ các loại vitamin mà cơ thể cần thiết, đặc biệt là hàm lượng vitamin A và C cực kỳ cao. Do đó, ăn dưa lưới sẽ rất phù hợp cho chị em nào muốn cải thiện vóc dáng, làn da.

Dâu tây

Dâu tây, giống như nhiều loại quả mọng khác, thường có nhiều chất xơ và chứa rất ít đường. Một cốc dâu tây thô có khoảng bảy gram Nguồn đường, cùng với lượng vitamin C dồi dào.

Đặc biệt, dâu tây mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe. Nó giúp tăng sức đề kháng, chống nhiễm trùng, nhiễm độc, cảm cúm, chống lão hóa da. Hay có thể phòng tránh ung thư, điều chỉnh huyết áp,… Dâu tây là loại hoa quả được được khuyến khích bổ sung hàng ngày.

