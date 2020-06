"Lóa mắt" góc đặc biệt trong biệt thự của Cường Đô La như showroom siêu xe

"Showroom" siêu xe của vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang

Sau khi gây trầm trồ với tòa biệt thự to như tòa trụ sở công ty, doanh nhân Cường Đô La vừa tiếp tục khiến nhiều người "lóa mắt" khi hé lộ góc đặc biệt nhất trong căn biệt thự mới hoàn thành của hai vợ chồng. Đó là nơi để những chiếc siêu xe yêu thích của anh và vợ Đàm Thu Trang.

Trong đoạn clip ngắn mà "doanh nhân phố núi" đăng tải cho thấy căn phòng khá rộng và có nội thất được thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, có cả khu vực trồng cây xanh. Trong đó, ảnh của vợ chồng Cường Đô La và Đàm Thu Trang cũng được đặt để tạo điểm nhấn.

Đặc biệt, phòng này có 4 chiếc siêu xe trong đó chiếc Mercedes-AMG GT R 2020 có giá hơn 11 tỷ đồng mà Cường Đô La mới tậu cách đây không lâu. Thậm chí, anh còn thiết kế một giá nâng hạ ô tô hiện đại không khác gì ở showroom.

Để có thể chứa 4 chiếc siêu xe này, có thể thấy diện tích biệt thự của Cường Đô La và Đàm Thu Trang thực sự rất "khủng". Clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm và nhiều người bày tỏ sự thán phục với độ giàu sang của doanh nhân này.

