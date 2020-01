Lộ thêm ảnh Vũ Khắc Tiệp be bét máu tại đồn công an và giấy vay nợ

Thêm ảnh Vũ Khắc Tiệp be bét máu tại đồn công an

Mới đây, Vũ Khắc Tiệp vừa gây hoang mang dư luận khi rò rỉ hình ảnh đầu be bét máu tại đồn công an, nghi vấn bị giang hồ dùng biện pháp mạnh để đòi nợ. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông bầu Venus đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân, khẳng định hình ảnh trên đã có từ rất lâu. "Vừa massage chân 60 phút tỉnh dậy cả Việt Nam hỏi về 1 cái ảnh nông nổi thời đi bar đã rất lâu... Chốt hạ vậy nhé..." - Vũ Khắc Tiệp viết. Không chỉ thế, anh còn livestream để chứng minh tình trạng của anh vẫn ổn không be bét máu như lời đồn.

Cho tới mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện 1 bài đăng gây xôn xao trong một group chuyên bàn tán chuyện showbiz. Người này đã bóc mẽ mọi chi tiết trong câu chuyện của Vũ Khắc Tiệp và cho rằng hình ảnh anh bị đánh be bét máu không phải đã quá lâu (thời còn đi bar nông nổi như Vũ Khắc Tiệp từng đính chính) mà chỉ vừa mới diễn ra. Bên cạnh đó, là giấy vay nợ của Vũ Khắc Tiệp và hình ảnh Vũ Khắc Tiệp trong đồn công an.

G​iấy vay nợ của Vũ Khắc Tiệp

"Đây là toàn bộ giấy nợ và hình ảnh lúc Tiệp ở đồn công an. Mới đây nhất mặc áo xanh đen quần short đen là bị đánh là có thật bởi vì không có tiền đóng lãi. Mỗi bảng hợp đồng là cho vay 1tỷ , đến 1tỷ5 gộp lại thành 3 bảng là 3 tỷ 5 vay từ hồi 2015 nhưng mấy năm và công ty làm hợp đồng cho vay dưới phương thức công ty bất động sản cho vay tiền kinh doanh, giấy mượn tiền và STK của Tiệp, CMND và hộ khẩu đều đúng nhé mọi người không sai đi đâu được.

Tiệp hầu như hiện tại khả năng chi trả không nhiều vì nợ rất nhiều không xoay kịp nên bị dằn mặt và đánh đưa lên đồn công an để kí xác nhận là 6 tháng phải đưa đủ gốc và lãi của những đợt trước. Chắc Tiệp sẽ biết rõ công ty sẽ không đứng tên anh Thắng B bởi vì anh Thắng sẽ không ra mặt nhưng thật chất công ty là của anh và Tiệp phải đóng tiền lãi đủ cho anh hoặc trả gốc. Chinh chinh thì cũng nợ nhưng đóng đủ lãi nên anh không nói tiếng nào còn Tiệp thì hiện tại mất khả năng chi trả tất cả".

Theo như tiết lộ Vũ Khắc Tiệp hiện tại khả năng chi trả không nhiều vì nợ rất nhiều không xoay kịp nên bị dằn mặt và đánh đưa lên đồn công an

Ảnh Vũ Khắc Tiệp tại đồn công an

Tác giả: Khải Nguyên

Nguồn tin: Doisongplus.vn