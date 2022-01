Lộ đoạn livestream Trang Nemo đe doạ dùng vũ lực với Trần My, dân mạng chỉ trích: Lúc đó tưởng vậy là ngầu ấy chứ!

Vụ ẩu đả phản cảm trước shop thời trang của Trang Nemo diễn ra vào chiều ngày 17/1 vẫn đang là đề tài được dân mạng bàn tán quan tâm. Theo đó, từ một mâu thuẫn nhỏ, tố qua tố lại trên MXH, hai cô gái ồn ào trên Internet là Trang Nemo và Trần My đã gặp mặt trực tiếp để giải quyết ngoài đời. Tuy nhiên, thay vì là một cuộc nói chuyện như những người lớn với nhau thì cái kết là xảy ra xô xát làm nhiều netizen chỉ trích vì hành động này.

Trong diễn biến mới nhất, một đoạn livestream của Trang Nemo bất ngờ bị netizen "đào lại" sau drama ẩu đả với Trần My. Trong đó, Trang Nemo đã có những lời nói, hành động được netizen cho là đang hăm doạ Trần My. Hiện tại netizen đang chuyền tay clip này kèm theo không ít lời chỉ trích.

Trang Nemo và Trần My - hai cái tên làm dân mạng phải nói nhiều từ hôm qua đến nay

Clip: Lộ đoạn livestream Trang Nemo đe doạ Trần My khiến netizen bức xúc

Theo đó, nhiều netizen đã chuyền tay nhau đoạn video kéo dài 20 giây được cắt ra từ livestream của Trang Nemo. Trong đó, chủ shop ồn ào đang nhắc về drama với Trần My với thái độ không mấy tích cực. Trang Nemo nói: Nước sông là không có phạm nước giếng, ha! Nước giếng thì không bao giờ phạm nước biển. Mà đụng tới nước biển, đừng nói sao nước biển nó mặn. Chị là mặn cỡ nào em biết rồi đó, ha! Cỡ như em á (làm hành động giơ chân đá - PV) - một phát, chị nói thiệt.

Hành động "đe doạ" phản cảm của Trang Nemo bị netizen chỉ trích dữ dội

Một vài bình luận của cư dân mạng:

- Thật sự nói chuyện tử tế không thích lại giơ chân múa tay nhỉ.

- Bây giờ không đụng nước biển nữa mà là truyền nước biển luôn nè.

- Cái gì thì nói chuyện, người lớn hết mà hành xử kiểu gì ấy.

- Lúc ấy tưởng thế là ngầu chứ phải...

Được biết, livestream này được phát trước thời điểm ngày xảy ra vụ ẩu đả (17/1), lúc ấy trên MXH cả Trần My lẫn Trang Nemo đều liên tục "tố qua tố lại" nhau vì 1 sản phẩm hỗ trợ giảm cân. Phía Trang Nemo cho rằng Trần My kinh doanh sản phẩm giả, tự ý lấy ảnh của Trang Nemo để kinh doanh - không có tâm. Về phía Trần My, cô cho rằng Trang Nemo nếu "report" shop của Trần My thì nên báo luôn cả những shop khác trên các sàn thương mại điện tử cùng kinh doanh sản phẩm này.

Hiện tại netizen vẫn đang bức xúc về drama này

