Lộ diện kẻ giết nữ sinh Trung Quốc khi xét nghiệm Covid-19

Đêm khuya 20/3/1992, tại phòng tự học 111 ở Học viện Y khoa Nam Kinh, nữ sinh viên Lâm Linh mới ra về.

Là sinh viên năm 4 của trường, cô khá nổi tiếng vì thành tích học tập tốt và sự chăm chỉ. Hầu như tối nào cô cũng lên phòng tự học, khi thì cùng bạn, lúc một mình.

Đêm đó, trời mưa và lạnh nên cô mang theo chiếc ô rồi một mình bước nhanh về ký túc xá. Một nam thanh niên xuất hiện ngoài khuôn viên đòi làm quen với Lâm Linh.

Đối diện với người lạ mặt, cô gái từ chối dứt khoát. Sau vài lời qua lại, nam thanh niên bất ngờ rút ra chiếc gậy sắt đập lên đầu cô gái rồi lôi ra phía sau tòa nhà.

Hung thủ đã lột đồ rồi hãm hiếp dù nữ sinh phản kháng quyết liệt. Nam thanh niên đã rút gậy sắt đánh tới tấp vào đầu và mặt cho tới khi cô gái chỉ còn thoi thóp thở.

Nơi thi thể Lâm Linh được tìm thấy. Ảnh: Sina.

Sau khi gây ra hành vi thú tính, kẻ đồi bại bắt đầu lo lắng bị phát hiện. Hung thủ không cho cô gái có cơ hội sống mà vội vàng kéo nạn nhân phi tang dưới một cống thoát nước tại khu vực giếng trời của tòa nhà.

Chiếc nắp cống đậy lại cũng có nghĩa cơ hội sống của cô gái đã khép lại và chìm trong đêm mưa.

Hung thủ sau đó mang hết sách vở, đồ dùng của Lâm Linh vứt xuống một cống thoát nước khác. Trên đường chạy thoát, kẻ giết người gặp một nhân viên bảo vệ nhưng chỉ nói liếng thoắng vài câu qua loa rồi tẩu thoát.

Không thấy Lâm Linh trở về, các bạn cùng phòng thấp thỏm lo âu không biết xảy ra chuyện gì. Ngày hôm sau, họ báo tin cho nhà trường. Cảnh sát cũng vào cuộc tìm kiếm Lâm Linh.

Sáng sớm 24/3/1992, chiếc ô mà Lâm Linh thường sử dụng được phát hiện dưới cống thoát nước của trường. Ngay lập tức, toàn bộ các hố ga, nắp cống trong trường được lật lên để tìm kiếm. Cuối cùng, thi thể Lâm Linh được tìm thấy.

Thi thể cô gái ngập trong nước, chiếc quần xộc xệch. Khi cảnh sát đưa cô lên khỏi mặt nước, những người chứng kiến đều đau xót. Đầu và mặt cô bị đánh rách nhiều nơi.

Pháp y phân tích và đưa ra kết quả cô nữ sinh tử vong do chấn thương sọ não, các vết thương hình thành do vật kim loại đầu tù kết hợp với ngạt thở cơ học. Ngoài ra, trên người Lâm Linh còn có nhiều vết bầm tím do hung khí. Bộ phận sinh dục có dấu hiệu bị xâm hại.

Cảnh sát kết luận đây là một vụ giết người, hiếp dâm có chủ ý. Tin tức lan ra làm rúng động dư luận.

Cuộc truy tìm hung thủ được diễn ra với quy mô trên toàn thành phố Nam Kinh.

Qua lời khai của những người bảo vệ trực đêm 20/3, nghi can là thanh niên khoảng 25-26 tuổi, cao khoảng 1m70, có khuôn mặt vuông và nhiều mụn. Tuy vậy, các nhân chứng nói rằng do đêm tối nên những hình dung về hung thủ khá mờ nhạt.

Cảnh sát đã nhờ chuyên gia phác thảo chân dung nghi can, dán thông báo truy tìm khắp các con phố ở Nam Kinh. Một tổ điều tra tập trung chủ yếu vào các nam sinh viên và nhân viên trong Học viện Y khoa.

Ngoài ra, những thanh niên trong độ tuổi có ngoại hình gần giống với bức vẽ đều được tiến hành điều tra. Tổ pháp y cũng lưu giữ được dấu vết sinh học của hung thủ còn sót lại trên thi thể nạn nhân.

Hơn 15.000 thanh niên được tập hợp để thu thập lời khai nhưng không cho kết quả khiến vụ án rơi vào bế tắc. 4 năm sau đó, một vụ án khác làm rúng động Trung Quốc cũng xảy ra tại Đại học Nam Kinh.

Nạn nhân là nữ sinh viên tên Điêu Ái Thanh. Sau khi cô gái tử vong, hung thủ đã phân xác rồi phi tang.

Nhiều người cho rằng hung thủ của hai vụ án là một người. Tuy nhiên, cảnh sát đã phân tích cách gây án và khoanh vùng kẻ tình nghi nhưng có vẻ không trùng khớp.

* Kỳ tới: Đại dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng, vô tình lại là chìa khoá giải mã vụ án mạng trong quá khứ.

Tác giả: Diên Mai

Nguồn tin: zingnews.vn