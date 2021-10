Lộ clip người trong ê-kíp Thủy Tiên quát, gạt đi khi người dân nán lại đếm tiền từ thiện

Trong những thị phi xung quanh chuyện phát tiền từ thiện của Thủy Tiên, ngoài những điểm bất thường về số tiền cứu trợ, thái độ của cô và ê-kíp cũng được bàn tán nhiều. Nhiều người cảm thấy bất bình trước "cái tay hư" của Thủy Tiên vì cô chỉ trỏ vào mặt người già. Cũng có người "soi" cô hay nói trống không.

Ê-kíp của Thủy Tiên cũng lộ ra lời nói, ứng xử bị cho là không đúng mực, kém tôn trọng người dân. Điển hình là clip một người phụ giúp cô phát tiền đã quát tháo, kéo tay người nhận tiền từ thiện.

Người trong ê kíp Thủy Tiên kéo tay, quát tháo người dân nán lại đếm tiền

Có thể thấy trong clip, Thủy Tiên phát tiền cho một thanh niên trẻ. Người đàn ông mặc áo rằn ri trong ê-kíp Thủy Tiên - người làm nhiệm vụ thu phiếu quà đã có phản ứng. Thấy thanh niên có vẻ nấn ná, đứng lại để kiểm đếm tiền, ngưởi này đã cau mày, miệng quát "Đi đi, đếm chi nữa", tay đẩy nhanh thanh niên kia khỏi dòng người. Sau đó, anh ta còn lườm nguýt, cau có sau lưng thanh niên nọ.

Hành động này bị dân mạng cho rằng không nhã nhặn, cáu kỉnh vô lý. "Việc người dân đếm lại tiền sau khi nhận là hoàn toàn bình thường, không đáng để bị quát. Người làm từ thiện chứ không phải là bố thí, từ người chủ xướng đến đội ngũ hỗ trợ nên hòa nhã thì hơn" - một người bình luận.

Tuy nhiên, nhóm khác lại nêu ý kiến trái ngược: "Tưởng tượng mỗi người nán lại 10 giây thì cuộc phát tiền sẽ kéo dài đến đâu. Sức người có hạn, người ta cũng không toàn vẹn được. Thực ra khi đó có người đếm sẵn tiền, đếm đủ phần, Thủy Tiên chỉ việc phát thì chắc sẽ đỡ lằng nhằng hơn cầm cả cọc tiền rồi đếm đếm từng tờ như thế".

Việc Thủy Tiên làm từ thiện miền Trung vẫn đang được Bộ Công an điều tra, chưa có kết luận cuối cùng.

