Lộ chân dung nghi can dụ dỗ cháu bé 10 tuổi ra chỗ vắng rồi sát hại dã man

Sáng 13/2, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Cẩm Mỹ đang truy bắt Vi Thái Thiện (ngụ huyện Xuân Lộc) - nghi can sát hại cháu bé 10 tuổi ở xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ.

Theo điều tra ban đầu, Vi Thái Thiện từng có quan hệ tình cảm với mẹ cháu K. Chiều 12/2, nghi can dụ dỗ bé trai lên xe máy rồi chở đi.

Sau đó, Vi Thái Thiện đã chở cháu K. vào một trại chăn nuôi bỏ hoang ở xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai rồi sát hại. Nghi can bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây án. Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và huy động lực lượng truy bắt Thiện.

Chị Hoàng T.N (mẹ cháu K.), trú ở ấp 3, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ không có chồng nhưng có một người con là cháu Trương Tuấn K (10 tuổi). Trước đây, chị N. từng có thời gian quan hệ tình cảm với Thiện. Tuy nhiên, thời gian gần đây người phụ nữ chủ động chia tay.

Qua trích xuất camera, nghi can Thiện được xác định chạy xe máy mang BKS: 60B5-604.53, đội nón bảo hiểm màu trắng đỏ, mặc quần đùi ngắn, mang dép lê… Hiện, cơ quan chức năng đang tích cực truy bắt nghi can.

Hình ảnh của nghi can. Ảnh: Zing & Infonet