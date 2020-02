Chân dung kẻ giành 2 giải Quốc gia trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua game đế chế

Tên tội phạm từng giành 2 giải Quốc gia

Ngày 12/2, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố Phí Văn Huấn (SN 1981, trú phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy) và 55 bị can liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua game "đế chế" với số tiền lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Trao đổi với người Đưa Tin, cán bộ thuộc Đội cảnh sát Hình sự, Công an quận Cầu Giấy cho biết, để xây dựng được đường dây trên, Huấn đã tìm những người thân tín và rất giỏi về Tin học, công nghệ thông tin để đầu quân cho mình. Trong đó nổi bật là Trần Ngọc Anh (SN 1988, thường trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội).

"Đây là đối tượng có vai trò quan trọng trong hệ thống, đường dây đánh bạc do Huấn làm ông trùm. Anh ta đã tự tay lập trình lên toàn bộ hệ thống đánh bạc Web Powgs.com với máy chủ được kết nối tại nước ngoài.

Ngoài ra trong các trận đấu game diễn ra Ngọc Anh cũng là người quay và phát trực tiếp lên facebook với hàng triệu lượt xem. Riêng tiền mà facebook trả cho kênh cũng lên tới hàng chục nghìn USD/tháng", cán bộ đội Hình sự Công an quận Cầu giấy cho hay.

Đối tượng Trần Ngọc Anh.

Theo vị các bộ điều tra thông tin, Trần Ngọc Anh từng là học sinh gỏi môn Văn Quốc gia, sau khi thi vào Đại học Công nghiệp Hà Nội hắn nhận ra đam mê thực sự với tin học. Trong quá trình học anh ta tiếp tục giành giải 3 trong cuộc thi Olympic tin học Quốc gia. Cũng từ đó hắn dần trở nên có tiếng trong giới công nghệ thông tin.

Ngay khi ra trường năm 2009, Trần Ngọc Anh đã về làm việc cho Huấn do có những mối quen biết từ trước. Đến năm 2017, anh ta đã tự tay lập trình và duy trì hệ thống đánh bạc trên trang Web Powgs.com, tổ chức cá cược qua game đế chế để triết khấu % của các con bạc.

"Đường dây được lập ra cùng với việc nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của ông trùm Huấn, Ngọc Anh còn đảm nhận thêm vai trò quan trọng có thể nói là "cốt tử" của đường dây đó là chiêu mộ thêm quân số. Ngọc Anh dẫn dắt thêm nhiều dân công nghệ cao vào làm việc trong hệ thống.

Tất cả những người tham gia vào đường dây đều được Huấn xem xét, tuyển chọn rất kỹ lưỡng, đa phần đều là những người thân quen. Do đó Ngọc Anh nhận được sự tin tưởng phải nói là tuyệt đối của Huấn", cán bộ điều tra đánh giá.

"Trần Ngọc Anh rất giỏi trong Công nghệ thông tin, sau khi được triệt phá và thu giữ được toàn bộ dữ liệu Công an quận đã cùng các đơn vị chuyên môn của Công an TP. Hà Nội và các chuyên gia hàng đầu của FPT từng bước giải mã dữ liệu trong hệ thống mà tên này lập nên. Từ đó, Công an quận đã có căn cứ để thấy rõ vai trò rất cụ thể của các thành viên trong hệ thống", vị cán bộ điều tra tiết lộ.

Trần Ngọc Anh và hàng chục đối tượng trong vụ án trên dù có tài năng nhưng không đi đúng hướng chân chính lại vướng vào con đường vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu những bản án nghiêm minh.

Ông trùm Phí Văn Huấn.

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị triệt phá

Từ năm 2017, sau khi Trần Ngọc Anh lập nên trang Web Powgs.com. Huấn bắt đầu tổ chức cho các con bạc cá cược sau khi đăng nhập vào trang web trên.

Để che giấu, Huấn nghĩ ra thủ đoạn thành lập Công ty cổ phần EGOLD Việt Nam nhưng Huấn không kinh doanh mà để che giấu cho việc điều hành đường dây đánh bạc trên trang Web Powgs.com.

Sau đó, Huấn thuê 16 nhân viên chịu trách nhiệm kỹ thuật, quản lý và phụ trách các đại lý để đổi tiền ảo cho các game thủ trên cả nước đánh bạc. Để vận hành đường dây, Huấn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên và tổ chức đại lý các cấp: cấp 1, cấp 2...

Thông qua trang web trên, nhóm của Huấn tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược online qua trò chơi điện tử "đế chế". Để tham gia, người chơi phải lập tài khoản trên trang web này và mua tiền ảo từ các đại lý do Huấn lập ra. Hình thức cá cược giống trò chơi tài xỉu, tiền ảo sau khi chơi thắng có thể quy đổi ra tiền thật.

Cơ quan điều tra đã trích xuất dữ liệu máy tính của ổ nhóm phạm tội trong 12 tháng và phát hiện 350.000 tài khoản đăng ký tham gia mạng lưới cờ bạc. Trong đó xác định từ tháng 7 đến tháng 9/2019, đường dây của ông trùm sinh năm 1981 đã giao dịch phi pháp khoảng 1.158 tỷ đồng.

Số lượng tài khoản các con bạc đăng ký trên hệ thống lên tới 356.278 tài khoản. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung thu giữ tang vật với hàng trăm máy tính, điện thoại.

Đây là một trong những thắng lợi lớn trong công tác điều tra phá án đối với loại tội phạm công nghệ cao của lực lượng công an. Công an quận Cầu Giấy và lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Tác giả: Đặng Thuỷ-Thiên An

Nguồn tin: Báo Người đưa tin