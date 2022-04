Liên tiếp 2 vụ tai nạn khiến 3 người tử vong thương tâm ở Quảng Nam

Trước đó, khoảng 21h30' tối 19/4, ô tô tải chở gỗ keo BKS 92C-136.93 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên quốc lộ 1A, theo hướng TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) - Quảng Ngãi.

Khi đến đoạn Ngã 3 Honda Quốc Tiến (thuộc khối 2, thị trấn Núi Thành), ô tô tải bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS 92N1-047.99 do anh T.K.C. (SN 1985, trú thôn 4, xã Tam Mỹ Tây, Núi Thành) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến anh C. tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn. Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân bị biến dạng hoàn toàn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến anh C. chết thảm trên đường đi làm về

Được biết, anh C. làm nghề lái xe múc, thời điểm trên anh đang trên đường đi làm về nhà thì không may gặp nạn.

Đến 23 giờ khuya cùng ngày, tại ngã tư Nguyễn Văn Linh - Phan Châu Trinh (khối 3, thị trấn Núi Thành) tiếp tục xảy ra 1 vụ tai nạn nghiêm trọng khác khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến thiếu niên 15 tuổi cùng người đàn ông 37 tuổi tử vong

Theo đó, thời điểm này, xe máy BKS 92L1-0167, do nam thiếu niên tên N.G.B. (SN 2007, trú xã Tam Mỹ Đông, Núi Thành) điều khiển đã va chạm với xe máy BKS 92N1-025.20, do ông N.D. (SN 1985, trú xã Tam Hiệp, Núi Thành) điều khiển. Hậu quả cả 2 nạn nhân đều tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tác giả: Khương Mỹ

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc