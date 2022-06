Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công năm 2022 sẽ được tổ chức tại Nghệ An

Quang cảnh buổi làm việc

Đặt vấn đề tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Nguyễn Bá Hoan cho biết, Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công được Bộ LĐ,TB&XH tổ chức từ năm 2017. Bằng Tổ quốc ghi công là sự ghi nhận, tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến và hy sinh của các liệt sĩ và gia đình liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thể hiện đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam.

Nghệ An là địa phương được Bộ LĐ,TB&XH chọn tổ chức Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công năm 2022. Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công là một nội dung trọng tâm trong chuỗi các hoạt động lớn dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đ/c Nguyễn Bá Hoan – Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH đặt vấn đề

Buổi lễ dự kiến được tổ chức vào ngày 15-16/7/2022 tại TP Vinh, với thành phần tham dự khoảng 516 khách mời, trong đó mời đại diện thân nhân liệt sỹ 75 người tham gia để đón nhận Bằng Tổ quốc ghi công. Phía Bộ LĐ,TB&XH cũng đưa ra các phương án để tổ chức thành công Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công.

Đ/c Đào Ngọc Lợi - Cục trưởng Cục Người có công, Bộ LĐ,TB&XH thông tin cụ thể về chương trình trao bằng Tổ quốc ghi công

Đ/c Đoàn Hồng Vũ – Giám đốc Sở LĐ,TB&XH tỉnh đề nghị Bộ LĐ,TB&XH quan tâm và hỗ trợ về nhà ở đối với người có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh

Tại buổi làm việc, hai bên đã có những trao đổi cụ thể về công tác xây dựng kịch bản; đón tiếp đại biểu, khách mời; địa điểm tổ chức; công tác đảm bảo an ninh trật tự, y tế, phòng phòng chống dịch COVID-19...

Đ/c Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho biết: Về phía tỉnh Nghệ An cũng đã triển khai và giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành liên quan trong phối hợp với Bộ LĐ,TB&XH tổ chức Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công. Đến thời điểm này, các sở, ngành đều đã lên kịch bản cụ thể. Tuy vậy, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ LĐ,TB&XH sớm thông tin các nội dung liên quan đến tổ chức lễ trao Bằng Tổ quốc ghi, nhất là số lượng khách mời; thống nhất kịch bản chi tiết của lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công năm 2022 để tỉnh chỉ đạo thực hiện thật chu đáo, đảm bảo trang trọng, an toàn đúng nội dung theo kế hoạch của Bộ LĐ,TB&XH.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND cũng đã báo cáo việc triển khai tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 trên địa bàn tỉnh; vấn đề giải quyết các tồn đọng đối với người có công và mong muốn Bộ LĐ,TB&XH tiếp tục quan tâm đến Nghệ An để thực hiện tốt hơn các chính sách cho người có công với cách mạng.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn