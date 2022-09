Lật thuyền đánh cá, một người bị nước cuốn mất tích

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân

Đây là vụ mất tích thứ hai xảy ra trong ngày 29/9 do đánh bắt cá trong mưa lũ xảy ra tại Nghệ An. Cả hai nạn nhân đều trú tại huyện Thanh Chương. Thời điểm này trên nhiều huyện thuộc tỉnh Nghệ An nước lũ dâng cục bộ, nhiều người dân bất chấp nguy hiểm, sử dụng thuyền, lưới đánh cá.

Ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương thông tin, vào khoảng hơn 4h sáng 29/9, ông Bùi Văn Thanh (SN 1964) và ông Nguyễn Cảnh Cao (SN 1970), cùng trú tại xóm Mỹ Sơn, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương đi đánh cá tại địa phận huyện Nam Đàn thì gặp nạn.

Trong lúc hai người sử dụng thuyền đánh bắt cá tại khu vực đồng ruộng thuộc khối Trung Đông, thị trấn Nam Đàn thì bất ngờ bị lật thuyền. Ông Nguyễn Cảnh Cao bơi được vào bờ còn ông Bùi Văn Thanh bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm cứu hộ nạn nhân nhưng đến cuối giờ chiều nay vẫn chưa tìm thấy.

