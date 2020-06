Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo 'chạy' việc vào các bệnh viện ở Nghệ An

Nhiều người bị lừa

Thời gian gần đây, Công an TP Vinh ( Nghệ An) liên tục nhận được đơn trình báo của các nạn nhân về việc họ bị Trần Ngọc Tuyên (SN 1959) và Lê Thị Tuyết (SN 1979), đều trú tại xã Nghi Kim,TP Vinh (Nghệ An) lừa chạy việc vào các bệnh viện trên địa bàn Nghệ An.

Theo đơn trình báo, Trần Ngọc Tuyên và Lê Thị Tuyết đã nhận hàng trăm triệu đồng của các nạn nhân, qua nhiều năm mà vẫn không thể xin được việc. Khi người dân đến hỏi và đòi tiền lại, đối tượng không trả và hết hứa hẹn này đến hứa hẹn khác, khiến mọi người bức xúc.

Đối tượng Lê Thị Tuyết và Trần Ngọc Tuyên. Ảnh: Q.Tr

Điển hình là trường hợp chị N .T.Q.A. (SN 1997) trú tại khối 4, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn. Năm 2018, gia đình chị đã giao 150 triệu đồng cho ông Tuyên để nhờ “chạy” việc. Tuy nhiên, từ đó đến nay, việc làm không xin được mà nhiều lần đòi lại tiền nhưng ông Tuyên và bà Tuyết cũng không trả. Bức xúc trước lời hứa hẹn trên, gia đình chị A. đã làm đơn trình báo với cơ quan chức năng tố cáo hành vi của hai đối tượng.

Nhận được các đơn trình báo về hành vi và thủ đoạn của các đối tượng, xác định mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Vinh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Qua xác minh, cơ quan công an làm rõ: Với lời nói đường mật, dễ nghe, Tuyên và Tuyết đã hứa hẹn với nhiều gia đình có con học ngành y mới ra trường để xin việc.

Không những thế, lợi dụng việc gia đình mình có phòng khám bệnh (Tuyên hành nghề bốc thuốc nam, gia đình Tuyết có phòng khám tư - PV) nên hai đối tượng "nổ" có quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo bệnh viện và ngành y trên địa bàn Nghệ An, việc này càng làm cho nhiều người thêm phần tin tưởng nên đã không ngần ngại giao tiền và nhờ cậy xin việc.

Thế nhưng, chờ mãi không thấy kết quả nhiều người mới biết mình đã bị lừa nên đồng loạt làm đơn gửi lên cơ quan công an.

Sau quá trình điều tra, thu thập tài liệu, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ hành vi của đường dây lừa đảo xin việc vào các bệnh viện trên địa bàn Nghệ An.

Các “siêu lừa” lộ diện

Qua quá trình điều tra, các đối tượng trong đường dây lừa đảo “chạy” việc lần lượt lộ diện. Sau khi xác định rõ vai trò của từng đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vinh đã tiến hành bắt giữ Trần Ngọc Tuyên để phục vụ công tác điều tra.

Từ lời khai của Trần Ngọc Tuyên và quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ: Từ năm 2017 - 2019, bằng thủ đoạn tiếp cận các sinh viên mới tốt nghiệp đại học đang có nhu cầu xin việc làm vào các bệnh viện nhà nước, các trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh, Trần Ngọc Tuyên và Lê Thị Tuyết đã lừa nhận tiền và hồ sơ xin việc để chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giới thiệu mình có quan hệ với nhiều lãnh đạo bệnh viện, có khả năng xin việc, chạy biên chế vào Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Sản Nhi với chi phí từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng.

Các đối tượng không yêu cầu bị hại đặt cọc tiền ngay từ đầu mà chỉ nhận hồ sơ trước. Để “cột chặt”, buộc các bị hại phải theo đến cùng không thể xin việc được ở nơi khác, các đối tượng yêu cầu họ phải nộp bằng tốt nghiệp đại học gốc. Sau đó 1 - 2 tuần, Tuyên và Tuyết đưa cho các bị hại xem danh sách trích ngang những người dự tuyển vào bệnh viện trong đó có tên bị hại mà chúng làm giả để yêu cầu họ nộp tiền cọc.

Tiếp đó, để tạo lòng tin cho các bị hại, Lê Thị Tuyết đã làm giả các quyết định trúng tuyển và thống nhất với Trần Ngọc Tuyên hẹn các bị hại đến nhà Tuyên để gặp Tuyết và cho xem các quyết định này và không cho các bị hại sao chụp lại. Sau đó, các đối tượng thúc giục bị hại nộp hết số tiền đã thỏa thuận để nhận quyết định.

Khi các bị hại liên hệ đến bệnh viện xem kết quả nhưng không thấy tên mình trong danh sách trúng tuyển thì Tuyết đưa ra lý do đây là “suất nội bộ” không công bố trên các website của bệnh viện.

Với thủ đoạn tinh vi như vậy, hai đối tượng đã chiếm đoạt của nhiều bị hại số tiền xác định ban đầu là 2,8 tỷ đồng. Trong đó, mỗi trường hợp Tuyên nhận của bị hại từ 200 - 300 triệu đồng và thống nhất chuyển cho Tuyết từ 150 - 250 triệu đồng, còn mình hưởng 50 triệu đồng.

Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trần Ngọc Tuyên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời mở rộng điều tra làm rõ hành vi của Lê Thị Tuyết.

Đến ngày 2/6/2020, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vinh đã tiến hành bắt, tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Tuyết để phục vụ điều tra, đồng thời tiến hành khám xét nhà ở của đối tượng, thu giữ hơn 130 tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Tuyết, 3 điện thoại di động, 1 sổ gửi tiết kiệm 70.000 USD và nhiều tài khoản ngân hàng khác.

Đặc biệt, để tránh sự điều tra cơ quan công an, quá trình nhận tiền từ các bị hại cũng như từ đồng bọn (Trần Ngọc Tuyên - PV), Lê Thị Tuyết không viết giấy nhận tiền mà chỉ viết giấy vay tiền.

Đây là vụ án lừa đảo xin việc vào các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có quy mô lớn, nhiều nạn nhân trong đường dây này là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, con cái chưa có việc làm và mong muốn sớm có công việc ổn định.

Tính đến thời điểm này, Cơ quan điều tra mới làm rõ được 8 bị hại với số tiền chiếm đoạt là 2,8 tỷ đồng, trong khi có hơn 130 tài liệu thu được tại nhà Lê Thị Tuyết thể hiện số tiền chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng.

Vì vậy, Công an TP.Vinh đã và đang đề nghị những gia đình, cá nhân nào từng đưa tiền cho các đối tượng Trần Ngọc Tuyên và Lê Thị Tuyết để nhờ xin việc thì nhanh chóng trình báo Cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh (qua điều tra viên Vũ Duy Thắng, ĐT: 0913.948.889) để cung cấp tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh mở rộng điều tra làm rõ và củng cố hồ sơ, sớm xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tác giả: Quỳnh Trang - Từ Thành

Nguồn tin: Báo Sức khỏe & Đời sống