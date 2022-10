Lập nhóm, kênh Telegram với 100.000 thành viên để thu tiền từ video, hình ảnh khiêu dâm

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng 5 - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của đối tượng Trần Cao Minh (tại đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

Tại địa điểm khám xét, cơ quan Công an bắt quả tang Trần Cao Minh đang sử dụng phương tiện điện tử và mạng xã hội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, thu giữ 1 ĐTDĐ hiệu Iphone XS; 1 thẻ ATM ngân hàng; 1 bộ máy tính để bàn; 1 máy tính bảng.

Đối tượng Trần Cao Minh.

Bước đầu, Trần Cao Minh thừa nhận đã dùng ứng dụng Telegram trên ĐTDĐ và máy tính cá nhân để tạo, lập nhiều nhóm, kênh với gần 100.000 thành viên tham gia. Tại các nhóm, kênh do mình lập ra, Minh đã tàng trữ, đăng tải hơn 7.000 video, hơn 1.000 hình ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy với tổng dung lượng đã được số hóa trên 150 Gigabytes. Thành viên tham gia các nhóm này phải đóng khoản phí do Minh quy định là: 100.000đồng/3tháng, 200.000đồng/7tháng, 300.000đồng/12tháng.

Các thành viên thanh toán cho Minh bằng cách chuyển khoản ngân hàng qua tài khoản ngân hàng hoặc ví MOMO được liên kết với các tài khoản ngân hàng khác nhau. Đối với thành viên người nước ngoài thì sử dụng Paypal để nhận tiền. Số tiền thu lợi bất chính từ việc thực hiện hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy từ năm 2020 đến khi bị bắt hơn 400 triệu đồng. Số tiền này Minh sử dụng vào việc mua sắm, tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Trần Văn Phúc.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra xác định thêm Trần Văn Phúc cùng tham gia điều hành các nhóm với Minh. Phúc thường phụ giúp Minh đăng tải các video có nội dung đồi trụy lên các nhóm khi Minh bận công việc. Đến cuối tháng Minh sẽ chuyển trả tiền công cho Phúc qua ví MOMO. Sau khi sự việc bị phát hiện, Phúc đã đến Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đầu thú.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Cao Minh, Trần Văn Phúc để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Tác giả: Trần Lĩnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân