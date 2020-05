Lao động tự do mất việc làm dưới 15 ngày không được hưởng gói an sinh xã hội

Xã hội

Trong quá trình triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, các địa phương trên địa bàn Hà Nội gặp nhiều vướng mắc trong việc xác định một số nhóm đối tượng thụ hưởng, nhất là với nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do).