Lao động bức xúc việc bị sa thải khỏi Đài hóa thân Hoàn vũ ở Nam Định

Theo VTV News, sự việc tiêu cực xảy ra ở đài hóa thân Thanh Bình, Nam Định đã gây ra những điều phiền toái cho người lao động cũng như các tang gia ở địa phương và các vùng lân cận. Hai năm nữa mới hết hiệu lực hợp đồng nhưng hàng chục lao động ở huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định lại đang trong cảnh thất nghiệp. Đa số đều không nhận được quyết định cho thôi việc của công ty.

Ông Quyến, tổ trưởng tổ bảo vệ, là người hiếm hoi được nhận tờ thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động. Nhưng thay vì có 1, ông lại nhận được đến 2 quyết định cho thôi việc.

Con dấu được lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định chưa hợp pháp nhưng lại được sử dụng để sa thải nhân viên. Còn con dấu hợp pháp do một người khác nắm giữ. Một người lao động nhưng có đến 3 người tranh nhau làm chủ. Ai cũng muốn mình nắm trong tay cái quyền định đoạt số phận của người khác. Theo Chủ tịch liên đoàn lao động huyện Mỹ Lộc, sự việc tranh chấp lao động kiểu này là hy hữu ở địa phương.

Công ty dù đang thực hiện sai những vẫn chưa bị xử lý. Suốt 1 tháng qua, những người lao động vẫn đang tha thiết được trở lại làm việc. "Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết" - khi các vị lãnh đạo doanh nghiệp còn mải tranh giành quyền lực thì hàng chục người lao động chỉ biết ngồi chờ đợi những quyền lợi thỏa đáng của mình.

Trước đó, ngày 9/5, ông Trần Đình Giao, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ tang lễ Hoàng Long, là đơn vị đầu tư, quản lý Đài hóa thân hoàn vũ tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình (ở xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) cho biết, dịch vụ hỏa táng của công ty đã phải tạm dừng hoạt động từ hôm 8/5 vì 39 nhân viên, công nhân tổ tầng 1, tầng 2, tổ hỏa lò của đài hóa thân đã nghỉ việc không rõ lý do, khiến công việc của đài hoá thân bị đình trệ.

Theo ông Giao, chưa rõ lý do vì sao cùng một lúc nhiều nhân viên làm việc tại đài lại nghỉ việc đột ngột như vậy. "Chúng tôi mời những nhân viên này tới làm việc, giải trình rõ lý do cụ thể. Nếu không có lý do chính đáng, hoặc không đến dự thì chúng tôi sẽ cho nghỉ việc, tuyển nhân viên khác" - ông Giao nói.

Theo một nguồn tin của Đất Việt, việc 36 nhân viên tự ý nghỉ việc tại Đài hóa thân Hoàn vũ Thanh Bình có liên quan gián tiếp tới vụ án cưỡng đoạt tài sản của nhóm đối tượng thu phí bảo kê các công ty dịch vụ tang lễ làm tại đài trong thời gian qua. "Nội bộ của đài có sự chia rẽ. Có thông tin lãnh đạo Công ty Trường Dương là "sân sau" của một lãnh đạo của đài" - nguồn tin cho biết.

Đến ngày 10/5, ông Trần Đình Giao, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long cho biết, mặc dù có phương án tuyển công nhân viên mới về đào tạo để sớm đưa Công viên nghĩa trang Thanh Bình hoạt động lại nhưng máy móc lại đột nhiên không thể làm việc được.

Nguyên nhân sau đó được biết, nhóm công nhân kỹ thuật đã tháo hệ thống cảm biến. Để đảm bảo an toàn kho lò đã phải dừng hoạt động. Ngày 11/5, với sự động viên của ông Trần Đình Giao, nhóm công nhân này đã quay về công ty khởi động lại hệ thống. Hiện nay, phía công ty đang cho tuyển lớp công nhân mới thay thế cho gần 40 công nhân đã không quay lại làm việc theo đề nghị của Công ty Hoàng Long.

Trong thông báo gửi BCH Công đoàn và toàn thể công nhân, ông Trần Đình Giao đã giải thích nguyên nhân tại sao HĐQT không công nhận bà Vũ Thị Kim Quy không còn là Tổng giám đốc từ đầu năm 2017 do chấp hành theo Bản án số 41/2017/KDTM-PT, bản án chỉ rõ việc hủy Quyết định bổ nhiệm bà Quy số 15/QĐ-HL ngày 21/6/2013. Do vậy, hơn 3 năm nay bà Quy giữ con dấu và ngang nhiên điều hành Công ty Hoàng Long là trái với quy định của pháp luật.

Liên quan đến vấn đề này ngày 25/10/2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Định đã có công văn số 256/TA-DS gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định về việc phối hợp thực hiện các kiến nghị của bản án số 41/2017/KDTM-PT. Công văn nêu rõ cổ đông Công ty Hoàng Long gồm 4 người là ông Trần Đình Giao, Lưu Văn Long, Trần Ngọc Tân và Vũ Thị Kim Quy, đồng thời hủy quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc của bà Vũ Thị Kim Quy, tiến hành họp Đại hội cổ đông để bầu Tổng giám đốc mới. Tuy nhiên, vì những lý do nêu trên, việc họp Đại hội cổ đông chưa thể tiến hành vào thời điểm đó được.