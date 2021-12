Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các sở, ngành, đơn vị trong khối Tài chính trực làm việc ngày cuối năm

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; đồng chí Thái Thị An Chung – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành.

Năm 2021 do tác động của dịch COVID-19, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị trong khối Tài chính đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp nên thu ngân sách của Nghệ An đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Tính đến 12 giờ 00 ngày 31/12/2021, tổng thu ngân sách nhà nước tỉnh Nghệ An đạt 18.936 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt 17.250 tỷ đồng, bằng 135% dự toán HĐND tỉnh, bằng 104% so với cùng kỳ năm 2020 (nếu không kể tiền sử dụng đất là 5.017 tỷ đồng, thu nội địa đạt 12.233 tỷ đồng, bằng 125% dự toán HĐND tỉnh, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2020). 14/16 khoản thu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Đến thăm, tặng quà cho cán bộ, công chức Sở Tài chính, thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đạt được trong năm 2021. Sở Tài chính đã rất năng động, linh hoạt trong công tác điều hành; không để lúng túng, bị động mà làm chủ được tình hình tài chính, ngân sách của tỉnh. Sở đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là đảm bảo chi kịp thời, đầy đủ đối với các khoản chi thường xuyên, chi cho công tác phòng chống dịch COVID-19, chính sách an sinh xã hội,…

Năm 2022, dự báo là một năm tiếp tục khó khăn, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu ngành Tài chính tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu đã đề ra; phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 20.000 tỷ đồng; đồng thời phối hợp với các sở, ngành để triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cán bộ, công chức Cục Hải quan Nghệ An. Năm 2021, Cục Hải quan tỉnh đã thu ngân sách đạt 1.721,3 tỷ đồng, vượt 37,7% chỉ tiêu được giao (1.250 tỷ đồng), vượt 30,1% chỉ tiêu phấn đấu và vượt 11,05% chỉ tiêu phấn đấu được Tổng cục Hải quan điều chỉnh (1.550 tỷ đồng); kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 3.300 triệu USD.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành Hải quan đạt được trong năm 2021; bước sang năm 2022, trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu Cục Hải quan Nghệ An cần phải nỗ lực, cố gắng phấn đấu cao nhất để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh; đồng thời thực hiện thành công “hải quan số, hải quan thông minh”.

Đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An. Trong năm 2021, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan tập hợp kịp thời các khoản thuế vào ngân sách Nhà nước; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách Nhà nước đúng chính sách, chế độ, định mức. Với những kết quả đạt được, Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Chúc mừng những kết quả mà Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu năm 2022, Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác thu ngân sách; kiểm soát chi ngân sách Nhà nước đảm bảo an toàn tuyệt đối; bám sát dự toán chi ngân sách để đáp ứng, thúc đẩy, giải ngân vốn đầu tư; tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh. Năm 2021, Cục đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Với những thành tích đạt được trên các mặt công tác, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, năm 2022, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, để khi “Đảng gọi, dân cần” đáp ứng kịp thời; trong đó, cần bảo quản thật tốt các mặt hàng, phương tiện dự trữ.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm cán bộ, công chức Cục Thuế Nghệ An. Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, ghi nhận rất cao sự nỗ lực, quyết tâm của ngành trong công tác thu nội địa. Ngành đã có nhiều biện pháp, giải pháp, thể hiện được vai trò nòng cốt, chủ công, cùng với các cấp, các ngành đã hoàn thành được mục tiêu đề ra.

Năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành phải quyết tâm, vào cuộc ngay từ đầu năm với tâm thế chủ động, quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Bên cạnh đó, ngành Thuế Nghệ An cần tiếp tục tăng cường công tác chống thất thu thuế; phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để xử lý trốn thuế, gian lận thuế; giám sát chặt chẽ hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, nhất là trong hoạt động xuất khẩu; tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

