Lãnh đạo Nghệ An “mạnh tay” bãi bỏ nhiều thủ tục "hành" người dân, doanh nghiệp

Đây được xem là động thái tích cực trong công cuộc cải cách hành chính của tỉnh Nghệ An trong những năm gần đây, phần nào giảm phiền hà về thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, đến ngày 25/5/2021, trên địa bàn Nghệ An sẽ có 43 Quyết định được ban hành dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật sẽ chính thức được bãi bỏ để thay thế bởi những Quyết định mới, phù hợp hơn.

Đáng quan tâm là trong tổng số 43 văn bản quy phạm phạm luật thì có những Quyết định có “thâm niên” tồn tại lâu nhất là 23 năm kể từ ngày ban hành, có hiệu lực đến nay.

Đó là Quyết định số 3237/1998/QĐ-UBND ngày 03/9/1998 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định quản lý thuốc thú y trên địa bàn.

Hàng chục quyết định, chỉ thị không phù hợp với thực tiễn nay đã được Nghệ An bãi bỏ

Và, văn bản quy phạm pháp luật có thời hiệu tồn tại ngắn nhất là 03 năm kể từ ngày ban hành, đến nay đã được bãi bỏ gồm: Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 về việc quy định tiêu chí phân loại xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 về việc quy định tạm thời khen thưởng, xử lý trách nhiệm, kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ kết cấu hạ tầng giao thông, giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm hàng lang an toàn giao thông…

Đặc biệt, quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 23/5/2008 quy định về thu nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, trật tự công cộng do lực lượng Công an xã thực hiện trên địa bàn Nghệ An đã nảy sinh nhiều vấn đề bất cập liên quan nhưng đến nay mới được bãi bỏ.

Việc bãi bỏ hiệu lực thi hành các văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp với thực tiễn là cần thiết trong cơ chế chính sách hiện nay nhưng cộng đồng doanh nghiệp, người dân cũng cho rằng, Nghệ An cần tinh gọn hơn nữa các thủ tục hành chính không cần thiết, rườm rà đang là rào cản trong thu hút đầu tư…

“Chúng tôi thấy việc lãnh đạo tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định bãi bỏ cùng một lúc hàng chục quy định, chỉ thị sắp tới là động thái giảm bớt thủ tục hành chính quá lỗi thời mà đến nay vẫn còn áp dụng.

Việc bãi bỏ hàng chục quyết định, chỉ thị cho thấy động thái cải cách thủ tục hành chính của Nghệ An đã có nhiều chuyển biến (ảnh: Trụ sở UBND tỉnh Nghệ An)

Vậy nhưng, chúng tôi hy vọng, tỉnh Nghệ An cũng cần phải có động thái quyết liệt hơn nữa trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Bởi tình trạng “tỉnh mở, sở thắt” vẫn còn tồn tại khá phổ biến ngay tại các Sở, ngành, địa phương trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp…” - đại diện một doanh nghiệp chuyên hoạt động trên lĩnh vực xuất nhập khẩu cho biết.

Bên cạnh động thái bãi bỏ 43 Quyết định không còn phù hợp để áp dụng quản lý nhà nước thì Nghệ An cũng bãi bỏ 08 Chỉ thị có thời hiệu tồn tại lâu nhất từ năm 2000 và ngắn nhất là năm 2015.

Ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, người ký Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 về việc bãi bỏ 43 quyết định và 08 chỉ thị do UBND tỉnh ban hành từ trước tới nay cũng yêu cầu các Sở, ngành, huyện, thị liên quan phải có trách nhiệm thực hiện bắt đầu tư ngày 25/5/2021 tới đây.

Tác giả: Ngọc Thái

Nguồn tin: Diễn đàn Doanh nghiệp