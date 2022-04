Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen giảng viên Đại học An ninh bắt cướp

Ngày 20/4, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có thư khen gửi Trung tá Lê Hoàng Việt Lâm, giảng viên Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn, Đại học An ninh nhân dân (TPHCM) đã có hành động dũng cảm khống chế, bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản.

Nội dung Thư khen nêu rõ:

Lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo: Khoảng 17h ngày 17/4, Trung tá Lê Hoàng Việt Lâm (sinh năm 1982, quê quán huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, là giảng viên Đại học An ninh nhân dân) khi đang điều khiển ô tô lưu thông trên đường Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh thì thấy người dân truy hô, đuổi theo đối tượng cướp giật tài sản điều khiển xe máy để tẩu thoát theo hướng ngược chiều đường giao thông, Trung tá Lâm đã chủ động đánh lái, chặn đường làm ngã đối tượng.

Nam giảng viên lao xe chặn đường thoát của kẻ cướp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi đối tượng bỏ lại xe máy, cầm vật nhọn bỏ chạy, đe dọa giết những người truy đuổi, Trung tá Lâm đã không quản ngại hiểm nguy, truy đuổi, quật ngã, khống chế, cùng với người dân bắt giữ được đối tượng. Đối tượng gây án là đối tượng nguy hiểm có 2 tiền án, bị nhiễm HIV nên Trung tá Lâm phải điều trị phơi nhiễm.

Đây là hành động mưu trí, dũng cảm, thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm của Trung tá Lê Hoàng Việt Lâm, là tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh, phẩm chất của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không quản khó khăn, hiểm nguy bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân, có tác dụng động viên, cổ vũ, nêu gương cho quần chúng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự và truyền cảm hứng cho sinh viên, học viên trường Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương, khen ngợi Trung tá Lê Hoàng Việt Lâm, mong Trung tá Lâm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, làm nhiều việc tốt hơn nữa để giúp đỡ nhân dân và góp phần bảo vệ an ninh, trật tự.

Chúc Trung tá Lê Hoàng Việt Lâm và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công!

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí