Lan truyền clip người chồng bị tố có quan hệ bất chính với idol tóp tóp triệu follower, thừa nhận: Tôi lỡ ngoại tình!

Drama tố ngoại tình dai dẳng nhất hiện nay có lẽ là giữa bộ 3 C.T.S, Hương Lê và G.T.L (idol tóp tóp có triệu follower). Hương Lê tố chồng mình là C.T.S có qua lại với G.T.L là bồ cũ của anh. Hương Lê liệt kê một số điều mà chồng đã làm trong quãng thời gian cặp kè người yêu cũ khiến dân mạng cảm thấy tức giận như: bỏ vợ bỏ con theo "tiểu tam", lấy xe của vợ đưa G.T.L. đi chơi, quay video, thậm chí là bỏ ngày sinh nhật của con, "bùng" luôn 3 triệu chu cấp theo thỏa thuận trước đó. Gần đây, Hương Lê còn tố nhà chồng bán chó cưng của mình, em gái chồng quỵt tiền...

Xuất hiện clip C.T.S thừa nhận đã ngoại tình vợ

Mới đây nhất, netizen liên tục truyền tay nhau đoạn clip quay lại cảnh C.T.S thừa nhận mình CÓ NGOẠI TÌNH. Cụ thể, trong clip được cắt ngắn này, C.T.S nói: "Có sai, nhưng mà câu chuyện nó đã đi quá đà rồi thì anh có trót lỡ ngoại tình, tuy nhiên, cái câu chuyện nó xảy ra cực kỳ chóng vánh".

C.T.S lần đầu thừa nhận đã ngoại tình

Phải nhắc lại rằng, C.T.S đã nhiều lần lên tiếng từ khi drama xảy ra, từ xin lỗi vợ cho đến "phốt" ngược lại vợ cũng từng tằng tịu với khách ở quán bia, song, chưa lần nào động thái lên tiếng của C.T.S nhận được sự đồng tình của số đông. Trong clip livestream với mong muốn khép lại vụ việc hồi tháng 1 vừa qua, C.T.S phủ nhận tất cả thông tin ngoại tình, cho biết mình và vợ đã ly thân từ 1 năm trước, cả hai đã gửi đơn ly hôn vào tháng 5/2021. Vào thời điểm ấy C.T.S vẫn nói "thương vợ" nhưng lo sợ cho "cô gái kia" hành động dại dột vì bị vợ anh tố là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình.

Dù chưa rõ phát ngôn trên của C.T.S là vào thời điểm nào nhưng câu "anh có trót lỡ ngoại tình" đã khiến dân mạng phản ứng không ngớt.

- Ngoại tình mà có trót lỡ.

- Trót lỡ mà lại còn tuy nhiên.

- Sai mà còn có trót sai ít hay sai nhiều à.

- Sao lúc trước bảo chỉ là bạn thôi bây giờ lại trót lỡ?

- Trót lỡ ngoại tình, bị vợ "phốt" chắc vẫn oan đây mà!

Tác giả: Ái Lê

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc