Làm sao để giảm cân trong khi ngủ?

Giữ cho dạ dày no lâu: Có được giấc ngủ ngon sẽ giúp chống lại cảm giác thèm thức ăn nhanh và cân bằng những cơn đói. Ngoài ra, ngủ ngon cũng làm tăng hormone leptin, đây là hormone có vai trò giảm cảm giác thèm ăn và khiến bạn no lâu, từ đó giảm được cân do lượng thực phẩm tiêu thụ thấp.