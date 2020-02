Làm rõ nghi án ghen tuông, nam thanh niên sát hại vợ sắp cưới tại phòng trọ

Ngày 9/2, phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Đại Chung (30 tuổi, quê quán tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra làm rõ vụ án mạng nghi do ghen tuông xảy ra trong nhà trọ trên địa bàn TX.Phú Mỹ.

Chung được xác định là nghi can đã sát hại chị L.T.Th. (30 tuổi, cùng quê tỉnh Thừa Thiên Huế).

Nghi can Chung tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, Chung và chị Th. sống với nhau như vợ chồng từ nhiều năm nay và chuẩn bị tiến tới hôn nhân.

Thời gian gần đây Chung phát hiện chị Th. hay nhắn tin cho người đàn ông khác nên tỏ ra ghen tuông.

Vào khoảng 4h ngày 8/2, Chung phát hiện chị Th. nhắn tin, nói chuyện Zalo với người đàn ông khác trong nhà vệ sinh nên cả hai xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Tại đây, Chung đã dùng tay bọp cổ chị Th., khiến nạn nhân tử vong.

Đến khoảng 7h30 cùng ngày, Chung đưa chị Th. đến Bệnh viện Tân Thành để cấp cứu nhưng các bác sĩ phát hiện nạn nhân đã tử vong nên trình báo Công an TX.Phú Mỹ.

Nhận được tin báo, Công an TX.Phú Mỹ đã phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành mời Chung lên làm việc, lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận từ trước Tết Nguyên đán đã phát hiện người tình sắp cưới thường hay nhắn tin, trò chuyện cùng người khác qua mạng Zalo.

Chung khai, vào rạng sáng 8/2, khi thức dậy phát hiện chị Th. đang trong nhà vệ sinh nhắn tin, nói chuyện qua Zalo với người đàn ông này nên ghen tuông ra tay bóp cổ nạn nhân đến tử vong.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hoàng Hưng

Nguồn tin: Báo Người đưa tin