Làm giàu bất chính từ ma túy, người đàn ông nhận án 20 năm tù

Lương Văn Xá cùng tang vật vụ án.

Bán 3 con bò buôn ma túy để làm giàu

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Lương Văn Xá (44 tuổi, trú tại bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy. So với tuổi 44, nhìn người đàn ông này có vẻ già hơn. Trong quá trình đợi xét xử, Xá chỉ cúi mặt xuống đất tránh ánh mắt của mọi người. Lười lao động, Xá chọn con đường làm giàu phạm pháp và phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Được biết, thời gian gần đây, Lương Văn Xá có nhiều biểu hiện bất minh về tài chính khi tiền tiêu xài rủng rỉnh. Tuy nhiên, hàng ngày đối tượng này vẫn thường vào rừng làm rẫy, cuốc đất. Nhận thấy nhiều biểu hiện bất minh, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh làm rõ và phát hiện Xá chính là đối tượng cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn.

Qua theo dõi, Công an nắm được chiêu thức mua bán ma túy của đối tượng này. Theo đó, Lương Văn Xá mua ma túy từ Lào về Nghệ An. Để tránh khỏi bị phát hiện, đối tượng thường chọn địa điểm giao dịch để nhập “hàng” ở nơi rừng núi hiểm trở và thời gian thường vào đêm khuya hoặc sáng sớm.

Đặc biệt, Lương Văn Xá luôn thủ sẵn bên mình các loại vũ khí để hòng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện. Sáng 24/7/2019, Lương Văn Xá mang theo 80 triệu đồng đi bộ lên đồi Pù Lôm, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương tìm mua ma túy. Khi lên đồi, Lương Văn Xá gặp 3 người đàn ông dân tộc Mông hỏi mua ma túy. Ba người này đồng ý bán cho Xá 3 cây heroin và 16 gói hồng phiến với giá 80 triệu đồng.

Sau khi mua được “hàng”, Xá đưa về cất giấu trong lán của mình tại bản Đửa, xã Lượng Minh. Vào 19h ngày 25/9, khi Xá đang bán ma túy cho con nghiện thì bị Công an huyện Kỳ Sơn bắt quả tang, thu giữ 97,5 gam heroin và 298,49 gam Methamphetamine.

Tại phiên tòa, bị cáo Lương Văn Xá thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khi được chủ tọa hỏi về số tiền dùng để mua ma túy, Lương Văn Xá cho biết, đã bán đàn bò gồm 3 con được 80 triệu đồng. Người đàn ông này tính toán nếu bán hết số ma túy trên sẽ lãi 20 triệu đồng. Không những thế, Lương Văn Xá còn ước chừng rằng với số ma túy trên thì sẽ bán hết trong vòng 1 tháng.

Cái giá phải trả

Vị chủ tọa hỏi: “Nhà bị cáo có nhiều bò như vậy là thuộc gia đình có kinh tế khá giả, tại sao không tu chí làm ăn mà lại chọn cách buôn ma túy?”. Bị cáo Xá trả lời: “Vì bị cáo muốn làm giàu nên mới làm liều”. Câu trả lời thẳng thắn của Xá khiến nhiều người phẫn nộ.

Được biết, trong quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Lương Văn Xá khá bình tĩnh trả lời các câu hỏi của HĐXX đưa ra. Bị cáo còn hồn nhiên cho biết, sau khi bán 3 con bò thì hiện nay gia đình bị cáo vẫn còn 3 con bò nữa. Để an toàn, bản thân bị cáo đi bằng đường rừng gặp “đối tác” để lấy ma túy về bán. Việc bán ma túy vợ con của bị cáo cũng không hề hay biết.

“Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái rồi. Những ngày tháng ngồi trong trại tạm giam bị cáo rất hối hận. Mong HĐXX giảm nhẹ tội cho bị cáo có cơ hội trở về với gia đình và xã hội. Bị cáo hứa sẽ không tái phạm nữa và sau này sẽ làm ăn chân chính”, bị cáo nói trước giờ nghị án.

Giờ nghị án, Lương Văn Xá nhìn xuống phía dưới phòng xử án. Dù tỏ ra bình tĩnh, nhưng lúc tòa nghị án, Lương Văn Xá không giấu được sự buồn bã khi không thấy bóng dáng người thân. Sau đó bị cáo buồn bã quay lên ngồi cúi gằm mặt xuống đất.

Theo tìm hiểu, bị cáo là con thứ 6 trong gia đình có 8 anh chị em. Mẹ của bị cáo mất đã lâu, bố lại cao tuổi nên không thể xuống tòa được. Những người anh em của bị cáo và ngay cả vợ con của Xá cũng không một ai có mặt trong phiên xử này. Không hiểu vì lý do gì mà họ không xuống tham dự. Trong khi các bị cáo khác được người nhà động viên an ủi, cải tạo tốt để sớm về với gia đình.

HĐXX nhận định, ma túy gây hậu quả lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khỏe, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia nên cần phải xử lý nghiêm minh. Trong vụ án này, việc bị cáo thành khẩn khai báo, bố đẻ của bị cáo có công với cách mạng là tình tiết giảm nhẹ. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lương Văn Xá 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bản án 20 năm tù là cái giá quá đắt bị cáo phải trả cho hành vi phạm tội của mình. Chưa kịp làm giàu thì Lượng Văn Xá phải đổi lấy 20 năm ngồi sau song sắt. Những ngày tháng trong trại giam hy vọng Xá sẽ hối cải và cố gắng cải tạo tốt về với gia đình và xã hội. Trong vụ án này còn có 3 người đàn ông cung cấp ma túy cho Lương Văn Xá. Tuy nhiên, do cơ quan điều tra không xác định được lai lịch cụ thể nên không thể xử lý được.

Tác giả: Hà Hằng

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật