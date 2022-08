Làm gì để ngăn thiệt hại khi đóng cửa sân bay Côn Đảo 9 tháng?

Hàng không sẽ thiệt hại lớn Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 9-8, đại diện Bamboo Airways và VASCO cho hay đã nắm được thông tin về kế hoạch khởi động dự án nâng cấp sửa chữa sân bay Côn Đảo trong vòng 9 tháng, kể từ tháng 4 đến cuối tháng 12-2023. Hiện tần suất của VASCO từ 12-14 chuyến/ngày, Bamboo khai thác 4-7 chuyến/ngày. Đại diện VASCO cho biết đã tính toán đến phương án nếu đóng cửa sân bay Côn Đảo, một đường bay được cho là "sống còn" của hãng, việc xoay chuyển phương án kinh doanh đang được tính toán kỹ lưỡng. Trước mắt sẽ nghiên cứu đẩy mạnh các đường bay khác trong thời gian đóng cửa sân bay Côn Đảo và chờ thời gian tái cơ cấu đội bay, bán những dòng máy bay cũ ATR72 thay thế những dòng máy bay mới. Trong khi đó, Bamboo Airways cho biết đang trong quá trình nghiên cứu mở thêm các đường bay thay thế để tối ưu nguồn lực tàu bay khi dừng bay Côn Đảo. Ước tính thiệt hại trong việc đóng cửa này, dù chưa có số liệu cụ thể song thiệt hại được tính toán hàng trăm tỉ đồng/hãng. Nếu chậm tiến độ sẽ kéo dài thời gian đóng cửa thì thiệt hại càng nhiều. CÔNG TRUNG Tàu thủy cao tốc hiện nay không phù hợp nhiều người Ông Trần Song Hải - tổng giám đốc Công ty tàu cao tốc Greenlines DP - tỏ ra lo lắng cho vai trò của tàu cao tốc chở khách đi Côn Đảo. Lý do là các tàu cao tốc đi Côn Đảo hiện tại ngắn, có mớn nước nông nên người đi dễ bị say sóng. Ông nói: "Với tư cách là người tham gia vận chuyển hành khách đi Côn Đảo, tôi ủng hộ phương án phải có đường hàng không khác thay thế cho máy bay phản lực như trực thăng. Bởi những người lớn tuổi hay sức khỏe yếu thì phải rất cân nhắc khi đi tàu cao tốc". Ông Hải cho rằng về lâu dài muốn cho tuyến đường biển ra Côn Đảo thuận tiện cho hành khách thì cần phải có các con tàu du lịch cỡ lớn. Ông cũng thông tin sắp tới sẽ có tàu dài khoảng 80m, mớn nước từ 3-4m nên sẽ cải thiện đáng kể tình trạng say sóng.