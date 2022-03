Là dòng ô tô tiết kiệm xăng nhất Việt Nam nhưng lái xe hybrid liệu có phức tạp?

Một trong những điểm nhấn thị trường xe Việt Nam năm 2020 là việc Toyota đưa về dòng xe Corolla Cross với phiên bản hybrid. Cột mốc này đánh dấu việc người Việt đã có thể lựa chọn ô tô phổ thông sở hữu động cơ xăng-điện lai.

Thực tế từ những năm 2010, dòng ô tô hybrid đã xuất hiện tại Việt Nam nhưng đều thuộc phân khúc xe sang, tiêu biểu là mẫu Lexus LS 600h. Điều này vô tình tạo ấn tượng cho khách hàng Việt rằng các mẫu xe hybrid đều đắt tiền, bảo trì hay bảo dưỡng tốn kém… Đó là chưa kể những hoài nghi về độ bền của pin, cách thức vận hành với dòng xe mới mẻ này.

Xe hybrid "rẻ" so với những gì đem lại

Xét công bằng, xe hybrid thường có giá thành cao hơn khoảng 10% so với cùng một dòng xe nhưng sử dụng động cơ đốt trong tiêu chuẩn có cùng tính năng. Điều này dễ hiểu khi dòng ô tô này có cấu tạo phức tạp hơn nhiều, điển hình là việc bổ sung motor điện, pin, bộ điều khiển và nhiều thay đổi về hộp số…

So sánh sang ô tô điện, loại phương tiện này thường có giá cao gấp đôi (tính cả pin) so với cùng một mẫu xe nhưng là phiên bản chạy xăng. Như vậy để thấy xe hybrid vẫn rẻ hơn đáng kể so với ô tô điện, qua đó dễ dàng tiếp cận khách hàng.

Đắt hơn một chút so với xe xăng truyền thống nhưng các ưu điểm vượt trội mà xe hybrid sở hữu lại rất đáng giá, tiêu biểu là khả năng tiết kiệm xăng.

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc (Viện Cơ khí động lực, Đại học Bách Khoa Hà Nội) cùng cộng sự đã tiến hành các thử nghiệm khác nhau về xe hybrid và mẫu thử là Toyota Corolla Cross. Theo đó, xe hybrid tiêu thụ trung bình 4,21 lít xăng cho mỗi 100km trong điều kiện di chuyển nội đô thông thường và con số tương ứng với xe xăng là 7,95 lít.

Nếu trung bình mỗi năm đi 30.000 km thì lượng xăng mà một xe hybrid có thể tiết kiệm được trong một năm lên đến 1122 lít, tương đương tối ưu kinh tế hơn 33 triệu đồng cho chủ xe (tính theo giá xăng 29.650 đồng /lít). Như vậy sau khoảng 2,5 năm là khách hàng đã "hoàn vốn" số tiền chênh lệch so với mua xe xăng truyền thống.

Ngoài tiết kiệm xăng, giá trị mà xe hybrid đem lại còn ở trải nghiệm vận hành. Nhờ sự bổ trợ của động cơ điện, dòng ô tô này có khả năng tăng tốc mạnh mẽ và giảm thiểu độ trễ chân ga. Khi bắt đầu lăn bánh, xe hybrid của Toyota chỉ kích hoạt motor điện. Cần tăng tốc, động cơ xăng kích hoạt nhằm tối ưu hiệu suất. Khi phanh hoặc xuống dốc, motor điện lúc này đóng vai trò máy phát, thu hồi năng lượng dư thừa để sạc cho pin.

Bảo vệ môi trường không khí nhờ phát thải thấp hơn, xe hybrid còn góp phần bảo vệ âm thanh khi phát ra tiếng ồn ở mức thấp hơn. Một điều nữa mà chỉ khi cầm lái và so sánh mới biết rằng xe hybrid cho quãng đường phanh ngắn hơn so với xe xăng cùng loại nhờ bộ phận thu hồi năng lượng.

Xe hybrid phù hợp sử dụng tại Việt Nam hiện nay

Biết lợi ích của xe hybrid là thế nhưng không ít người vẫn e ngại về quá trình sử dụng. Thực tế, các dòng xe hybrid của Toyota đã được thương mại từ năm 1997 và chứng minh tính ổn định qua hơn 16 triệu chiếc đã lưu hành trên toàn cầu.

Đầu tiên về motor và pin, bộ phận này được Toyota tính toán và thiết kế để có độ bền bỉ tương đương với các phần khác trên xe, tức người sử dụng có thể yên tâm dùng tới hết vòng đời của sản phẩm. Về bảo dưỡng, xe hybrid chỉ khác xe thường là có thêm bước vệ sinh lọc gió điều hòa của bộ phận làm mát pin và được miễn chi phí hoặc thay sau 30.000km (khoảng 1 năm sử dụng) với giá khoảng 350.000 đồng.

So với nhiều phương tiện khác, xe hybrid có cách sử dụng giống hệt xe động cơ đốt trong truyền thống. Người đi Corolla Cross 1.8HV, Camry 2.5HV hay Corolla Altis 1.8HEV đều chỉ cần "đổ xăng là chạy" mà không cần quan tâm tới việc sạc pin. Nhờ vậy mà xe hybrid không đòi hỏi phải bổ sung hạ tầng trạm sạc, không lo các vấn đề phát sinh.

Giống như nhiều nước đang phát triển khác, hạ tầng giao thông nói chung đang là vấn đề "đau đầu" trong kế hoạch "xanh hóa" phương tiện cá nhân. Ô tô điện có phát thải CO2 bằng không nhưng nguồn điện cung cấp thì không "sạch" như vậy. Đơn cử như tại Việt Nam, cơ cấu năng lượng nhiệt điện, tua-bin khí vẫn là chủ đạo nên truy đến nguồn gốc thì việc sử dụng ô tô điện chỉ "xanh" ở phần ngọn chứ vẫn chưa "sạch" từ phân gốc.

Có thể nói, xe hybrid là lựa chọn đặc biệt phù hợp tại Việt Nam hiện nay. Về phía người dùng, đây là dòng xe mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt khi có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ bằng nửa xe truyền thống, lại không đòi hỏi về hạ tầng giao thông, không phức tạp trong vấn đề bảo trì, bảo dưỡng. Với các nhà quản lý, thúc đẩy xe hybrid giúp giảm lượng phát thải, qua đó góp phần bảo vệ môi trường từ gốc và không gây áp lực lên nguồn năng lượng khác.

