Kỷ luật một cán bộ CSGT 'cắm' thẻ Đảng, thẻ tuần tra để vay mượn tiền

Xã hội

Công an huyện Lắk (Đắk Lắk) xác định, việc ông Cường tố cáo cán bộ Quảng vay mượn tiền quá hạn không trả là đúng. Công an huyện Lắk đã báo cáo, đề xuất Công an tỉnh giải quyết, xử lý ông Quảng và đã kỷ luật bằng hình thức khiển trách.