Kỷ luật 9 cán bộ CSGT ở Tiền Giang liên quan đến nhận ‘mãi lộ’

Ngày 6/11, nguồn tin cho biết, Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Tiền Giang đã có thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng uỷ - Ban Giám đốc Công an tỉnh về kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với 9 cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội CSGT Công an huyện Cái Bè do liên quan đến hành vi mãi lộ bị người dân tố cáo.

Xử lý kỷ luật cán bộ CSGT ở Tiền Giang liên quan đến hành vi ‘mãi lộ’

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng uỷ - Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thống nhất xử lý giáng cấp bậc hàm từ Trung úy xuống thiếu úy và chuyển ra khỏi lực lượng CSGT đối với ông Trương Văn Đậm; giáng 2 cấp hàm từ Đại úy xuống Trung úy đồng thời chuyển ra khỏi lực lượng CSGT đối với ông Nguyễn Văn Chấp.

Xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách và chuyển ra khỏi lực lượng CSGT đối với các Đại úy Phạm Trường Giang, Thượng úy Võ Văn Siên, Đại úy Huỳnh Ngọc Nhớ, Đại úy Nguyễn Thanh Hải.

Ngoài ra, xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách đối với Trung tá Nguyễn Văn Chín, Thiếu tá Nguyễn Thanh Toàn và Trung tá Văn Minh Vương.

Trước đó, theo đơn tố cáo của người dân từ 7 đến 15/1/2020, 9 cán bộ CSGT (Công an huyện Cái Bè) có liên quan đến hành vi nhận mãi lộ và liên đới trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Thanh tra Bộ Công an vào cuộc xác minh làm rõ và đã có thông báo kết luận vụ việc có sai phạm.

Tác giả: Nhật Huy

Nguồn tin: Báo Tiền phong