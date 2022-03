Kỳ lạ 'khách sạn đen đủi' nhất thế giới: Toàn dính tới các vụ giết người, tự tử nhưng vẫn hút khách

Khách sạn Cecil ở Downtown Los Angeles, California, không phải nổi tiếng vì lịch sử gần 100 năm hay tiền sảnh Beaux-Arts tuyệt đẹp của nó, mà bơi nơi đây nhiều lần là hiện trường của những vụ án mạng, tự tử hay chết bí ẩn. Nó được nhiều người gọi là "Khách sạn chết chóc ở Mỹ", theo Esquire.

Khách sạn Cecil đã trải qua nhiều lần cải tạo trong suốt nhiều năm, nơi đây mở cửa trở lại vào tháng 12/2021 sau khi được chuyển đổi mục đích sử dụng thành nơi ở dành cho người có thu nhập thấp.

Khách sạn Cecil do Loy Lester Smith thiết kế và được xây dựng bởi chủ khách sạn - William Banks Hanner. Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ, chi phí xây dựng khách sạn này là hơn 1 triệu USD vào lúc đó, tương đương 21,2 triệu USD ngày nay.

Tòa nhà Beaux-Arts 14 tầng, 700 phòng trên đường Main Street giữa phố 6 và 7 ở Los Angeles, California, được dự định là điểm đến hấp dẫn cho các doanh nhân quốc tế và khách du lịch trung lưu.

Nhưng sau khi cuộc Đại suy thoái xảy ra vào năm 1929, khách sạn rơi vào khủng hoảng. Khách sạn chuyển hướng thuê các phòng giá rẻ cho cả khách lưu trú ngắn hạn và dài hạn, và trong thiết kế kiểu nhà trọ mới này, người thuê có phòng đơn nhưng dùng chung phòng tắm với những khách khác.

Các phòng giá rẻ, cùng với vị trí gần Skid Row của khách sạn, đã khiến Cecil nổi tiếng là nơi trú ngụ của những người hành nghề mại dâm và tội phạm.

Sảnh Cecil Hotel năm 2008.

Chuỗi những vụ bạo lực và chết chóc xảy ra với khách của khách sạn này bắt đầu bằng vụ tự sát đầu tiên được ghi nhận vào ngày 22/1/1927.

Theo tờ Los Angeles Sunday Times, cựu nhân viên kinh doanh bất động sản Percy Ormond Cook đã tự bắn vào đầu mình trong phòng khách sạn sau khi không thể hàn gắn mối quan hệ với vợ và con trai bị ghẻ lạnh. Ông ta chết vào đêm đó.

Mặt bên của tòa nhà Cecil Hotel, chụp năm 2013.

Liên tiếp sau đó là các vụ như: W.K. Norton được tìm thấy sau khi uống phải những viên thuốc độc vào năm 1931. Trung sĩ Lục quân Louis D. Borden đã rạch cổ họng mình bằng dao cạo vào năm 1934. Roy Thompson của Thủy quân lục chiến đã nhảy từ tòa nhà khách sạn và rơi xuống giếng trời của một tòa nhà khác vào năm 1938.

Nhiều trường hợp tử vong tại khách sạn đã được ghi nhận trong hồ sơ là "rơi từ tòa nhà" và không được coi là tự tử. Đây có thể là những vụ tự tử, nhưng cũng có thể là do ngẫu nhiên. Danh sách các trường hợp bao gồm Grace E. Margo (1938), Robert Smith (1947), Helen Gurnee (1954), Julia Frances Moore (1962), Alison Lowell (1975), và hai người đàn ông chưa được tiết lộ danh tính vào năm 1992 và 2015.

Vụ việc của Dorothy Jean Purcell lên báo năm 1944.

Vào tháng 9/1944, Dorothy Jean Purcell, 19 tuổi, sinh một bé trai trong phòng tắm và ném đứa trẻ sơ sinh khỏi tòa nhà. Purcell, người đang ở cùng một người bạn lớn tuổi, cho biết cô không biết mình đang mang thai và khi sinh con, cô nghĩ rằng đứa con của mình đã chết lưu. Một nhân viên điều tra sau đó đã phát hiện ra rằng đứa bé còn sống trước khi mẹ nó ném nó đi.

Cô đã bị bắt nhưng tại phiên tòa xét xử, cô này không bị kết tội giết người vì lý do mất trí. Purcell nhập viện để điều trị tâm thần.





Ảnh chụp chân dung nữ diễn viên Elizabeth Short vào những năm 1940.

Một trong những bí ẩn giết người nổi tiếng nhất mọi thời đại có thể không xảy ra ở Cecil, nhưng nó có thể có liên quan đến khách sạn này.

Nữ diễn viên tham vọng 22 tuổi Elizabeth Short, người được biết đến sau cái chết của cô với biệt danh "Black Dahlia", mất tích vào ngày 9/1/1947. Thi thể không quần áo bị phân thành nhiều mảnh của cô được tìm thấy 6 ngày sau đó tại một bãi đất trống, cách khách sạn Cecil khoảng 5 dặm.

Trong suốt cuộc điều tra, các tin đồn đoán rằng cô đã ở lại khách sạn này hoặc được trông thấy tại quán bar của khách sạn trước khi được tìm thấy đã chết. Vụ án gây chấn động nước Mỹ và vẫn chưa có lời giải đáp.

Tiêu đề từ Valley Times Today về vụ tự sát của Pauline Otton và cái chết của George Giannini năm 1962.

Vào năm 1962, Pauline Otton, 27 tuổi, đã nhảy từ tầng 9 sau khi viết một bức thư cho chồng. Sau đó cô vô tình va phải ông George Giannini, 65 tuổi, người đang ở trên vỉa hè phía trước khách sạn. Cả hai chết ngay lập tức khi va chạm.

Vụ giết người tiếp theo được biết đến tại khách sạn là vào năm 1964. "Pigeon Goldie" Osgood là một phụ nữ địa phương 59 tuổi nổi tiếng với việc cho chim bồ câu ăn ở Quảng trường Pershing gần khách sạn. Cô được tìm thấy đã chết trong phòng khách sạn sau khi bị tấn công tình dục, bóp cổ và đâm. Một người sau đó bị bắt nhưng được thả vì không tìm ra bằng chứng. Vụ án vẫn chưa có lời giải đáp cho tới nay.





Richard Ramirez.

Kẻ giết người hàng loạt Richard Ramirez là nỗi kinh hoàng của vùng California từ tháng 4 năm 1984 đến tháng 8 năm 1985. Trong vòng chưa đầy một năm rưỡi, hắn đã giết không dưới 38 người, lan rộng từ Quận Cam đến San Francisco. Khi hoạt động ở Los Angeles, hắn nhắm tới những người ở trong khách sạn Cecil. Hắn ta thậm chí còn vứt bỏ bằng chứng, bao gồm cả quần áo dính máu, trong thùng rác của khách sạn.

Mãi cho đến khi bức ảnh chụp anh ta từ một vụ bắt giữ trước đó được công bố, anh ta mới được tìm thấy và bị bắt vào ngày 31/8/1985. Ramirez đã bị kết án ít nhất 5 vụ cố ý giết người, 11 vụ tấn công tình dục và 13 vụ giết người.





Kẻ sát nhân Jack Unterweger.

Năm 1991, tên giết người hàng loạt Jack Unterweger đã vào khách sạn Cecil check-in. Cùng thời gian đó, ba gái mại dâm ở thành phố bị giết, người ta sớm tìm ra thủ phạm chính là Jack. Trước đây, hắn đã từng thực hiện các vụ án tương tự với các cô gái mại dâm.





Nạn nhân Elisa Lam chết trong khách sạn Cecil.

Một trong những vụ án nổi tiếng nhất liên quan đến khách sạn Cecil liên quan tới Elisa Lam, 21 tuổi, nữ du khách Canada gốc Hoa. Lam nhận phòng vào khách sạn vào ngày 26/1/2013 nhưng được tìm thấy trong bể nước khách sạn sau khi nhiều khách thuê khác phàn nàn nước từ vòi đột nhiên có màu đen, mùi rất lạ.

Camera an ninh đã ghi lại những hành động vô cùng kỳ dị, khó hiểu của Lam trước lúc biến mất. Khi ở trong thang máy, cô gái tỏ ra hoảng hốt, như thể đang nói chuyện với ai đó trong khi rõ ràng trong thang máy chỉ có một mình La,. Khi đi lên tầng thượng - nơi đặt bể nước, hệ thống an ninh, chuông báo động cũng không hề kêu. Đến nay, lý do nữ sinh chết vẫn là điều bí ẩn.





Buổi phát trực tiếp trên Instagram của Peet Montzingo tại khách sạn Cecil vào ngày 14/12/2021.

Dù gắn liền với những câu chuyện ám ảnh và nhiều người tin cả 600 phòng của khách sạn đều bị ma ám, Cecil Hotel không hề bị tẩy chay xa lánh mà thậm chí còn hút khách. Rất nhiều du khách tới Los Angeles lựa chọn lưu trú tại đây vì muốn trải nghiệm cảm giác được ở "khách sạn ma ám nhất nước Mỹ". Bên cạnh đó, Cecil còn được nhận xét là giá cả tốt, dịch vụ chu đáo và thực sự là một khách sạn chất lượng.

Sau quá trình cải tạo, ngày 14/12/2021, Cecil Hotel Apartments khai trương. 600 căn hộ dành cho người thu nhập thấp. Nơi đây có các khu vực chung bao gồm phòng tắm và nhà bếp, tương tự như cấu trúc trước đó của khách sạn. Nó cũng cung cấp dịch vụ quản lý hồ sơ và nhập cảnh có bảo vệ tại chỗ. Tuy nhiên, kể từ khi khai trương với chức năng mới, hoạt động của khách sạn cũ này đang ở mức thấp.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn