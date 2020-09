Kinh hoàng xem cảnh rết khổng lồ nhai sống chuột

Your browser does not support the video tag.

Trong khu vực sinh sống của loài rết khổng lồ tại rừng nhiệt đới Amazon, không có một loài nào xứng đáng làm đối thủ của nó. Loài vật đáng sợ này có chiều dài khoảng 30cm, là nỗi khiếp sợ cho bất kỳ loài động vật nào vô tình chạm trán, bao gồm cả các loài rắn độc.

Những nhà làm phim của Nat Geo Wild đã ghi lại hành vi săn mồi của loài vật đáng sợ này. Thước phim ngắn cho thấy một con chuột không may chạm trán với rết khổng lồ đang đi săn mồi. Nhanh như cắt, rết khủng lao đến tóm lấy con chuột rồi tung ra phát cắn chí mạng. Chất độc thâm nhập vào cơ thể chuột từ nhát cắn khiến nó đau đớn, giãy giụa và cái kết cuối cùng là mất mạng.

Con rết khủng thản nhiên nhai sống con mồi vừa tóm được. Chỉ trong hơn một phút, con rết khủng đã dọn sạch sẽ bữa ăn này.

Tác giả: Công Hiếu (t.h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn